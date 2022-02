Tras más de dos meses ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el actor Antonio Resines ha sido dado de alta y ya se encuentra en su domicilio recuperándose de estos angustiosos 48 días en los que ha estado batallando contra la COVID-19 en la UCI del hospital madrileño.

El intérprete, que desde el pasado 10 de febrero ha tenido a todo el país en vilo y pendiente de su estado de salud, ha enviado una sentida y profunda nota a los medios de comunicación para contar cómo se encuentra y cómo ha sido esta traumática experiencia que ha marcado un antes y un después en su vida.

Escrita por él mismo, el protagonista de exitosas producciones y series como 'Los Serrano' ha compartido sus primeras palabras 24 horas después de haber abandona el hospital en compañía de su mujer y su hijo.

En el mencionado comunicado, Resines, de 67 años de edad, no ha dejado de agradecer en todo momento el trabajo del personal sanitario del centro médico madrileño y ha querido corresponder todo el apoyo y cariño que ha recibido.

"He pasado momentos más que complicados"

Resines ha creído conveniente explicar, en una extensa carta, cuál es su estado actual y cómo enfrenta esta nueva andadura en su vida después de la "avalancha de amor" que han recibido tanto él como su familia.

"Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras,...) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", comienza explicando el actor para, a continuación, dedicarle unas cariñosas palabras a todas las personas que se han preocupado por él.

"Quiero ar las gracias a todas las personas anónimas que se han preocupado por mí, me han enviado mensajes de apoyo, han rezado por mí o simplemente me han deseado todo lo mejor", reza el comunicado. "La avalancha ha sido impresionante, y darme cuenta que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño, me ha emocionado profundamente".

También el actor le ha escrito unas palabras a Ana y Ricardo, su mujer y su hijo, los grandes soportes del intérprete en esta durísima etapa. "Quiero dar las gracias a mi familia y mis íntimos amigos, que se lo mal que lo han pasado y como han apoyado a Ana y Ricardo todo este tiempo", expone.

Por último, Antonio Resines también le dedicó a los medios de comunicación unas emotivas palabras a los medios de comunicación, a los cuales les agradeció el respeto que han tenido durante estos días y aseguró que espera poder devolver todo el cariño que ha recibido cuando esté en plenas condiciones. "Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota. Muchas gracias", finaliza.