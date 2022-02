Rocío Flores ha tocado fondo.

Así lo ha confesado la joven en la que, con casi total seguridad, ha sido su entrevista más complicada y dura hasta la fecha.

Poco más de 24 horas antes, su madre, Rocío Carrasco, se sentaba en el mismo programa en el que trabaja su hija para promocionar una nueva entrega de 'Montealto: regreso a la casa' que lleva por título en esta ocasión Licencia para Hablar.

La presencia de la hija de Rocío Jurado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' provocó, como no podía ser de otra manera, una nueva tormenta mediática por las declaraciones de la ex mujer de Antonio David Flores, quien aseguró que todo lo que está ocurriendo y compartiendo con el gran público es necesario para que se pueda entender su historia.

Además, la que fuera conocida hace unos años por la prensa como 'Rociíto', debido al impacto de sus apariciones y al revuelo que se está montando en torno a la familia Mohedano Flores, Carrasco anunció la determinante decisión que ha tomado para proteger a su hija.

Sin embargo, faltaba por hablar la hija del ex matrimonio y, pasado el día de reflexión, Rocío Flores volvió a su puesto de trabajo para responder a su madre y marcar una distancia para siempre entre ambas.

"Estoy cansada de llorar"

Visiblemente agotada, Rocío Flores se encontró con sus compañeros de programa y, tras escuchar las declaraciones de su madre en las que recordaba el violento encuentro que tuvieron ambas, la joven 'influencer' habló de cómo será su futuro de ahora en adelante.

Hecha un mar de lágrimas, la hija del ex guardia civil aseguró que "estoy cansada de llorar. He tocado fondo. Necesito que me dejen respirar un poco" decía la joven ante la decisión que su madre comunicó el día anterior.

Sobre la posibilidad de reconciliarse con su madre una vez amaine este complicado temporal que le está tocando sobrevolar, la joven aseguró en el magacín matinal que ahora ya no hay marcha atrás. "La puerta para una reconciliación ya está cerrada. Es una decisión a la que llegué hace muchos años", dijo tajante Rocío Flores.