El momento más complicado para Anabel Pantoja ha llegado. Y lo ha hecho en forma de exclusiva, con unos dolorosos y desgarradores titulares y con un protagonista al que jamás pensó ver en una portada hablando: su ya ex marido, el grancanario Omar Sánchez.

El canario ha dado una exclusiva a una conocida revista del corazón en la que ha contado, con todo lujo de detalles y 10 días después de confirmarse la ruptura de la pareja, cuáles han sido los motivos de la separación, cómo está atravesando esta complicada etapa y en qué punto se encuentra su relación con la sevillana tras tomar caminos diferentes.

En las últimas 48 horas, el grancanario ha tenido que enfrentarse a un sinfín de rumores en los que se le relacionaba con su compañera de concurso en Supervivientes, la periodista Alexia Rivas, y también se desveló el motivo real por el que se habría producido el distanciamiento total de pareja después de cuatro años de amor.

Sin embargo, para acabar con la sombra de la infidelidad por parte del joven y para dar su versión de la historia, Omar ha dado una entrevista en la que ha aportado jugosos titulares con los que no deja bien parada a Anabel Pantoja y con los que explica qué ha pasado para que los jóvenes hayan decidido acabar con su matrimonio cuatro meses después de celebrar su boda en la isla de La Graciosa.

¿Qué ha dicho Omar Sánchez en su esperada entrevista?

"Estoy destrozado, no quiero verla. No es la mujer de la que me enamoré"

Al conocer los titulares que coparían la portada más esperada de la última semana, Anabel Pantoja rompió a llorar en 'Sálvame' y se limitó a decir que el grancanario también tiene la oportunidad de explicar su versión como ella misma ha hecho en su programa. Y así ha sido.

Omar no ha rehuido ninguna cuestión y ha hablado de todo y de todos sin dejarse nada en el tintero. Lo ha hecho en una desgarradora entrevista en la que asegura que "Estoy en un momento complicado. Estoy afectado y me duele todo lo que está pasando, porque la he querido y la quiero mucho. Ha sido ella la que ha tomado esta decisión y yo estoy en otro punto. Yo necesito sanarme y ojalá algún día seamos amigos. De momento, he pedido que no hablemos y no quiero verla", antes de explicar los motivos de su separación.

El joven, además, acusa a Anabel de haber cambiado y de no ser la mujer de la que se enamoró. "Cuando vuelvo de 'Supervivientes' veo una Anabel muy cambiada. Había conocido a amistades que a mí no me gustaban. Es muy conocida como 'influencer' y se rodea de gente muy diferente a mi estilo de vida (...) Anabel dejó de necesitarme en su vida", cuenta el grancanario.

Pese a la situación de no retorno en la que se encuentra el ex matrimonio, Omar Sánchez reconoce en la revista Semana que aún mantenía la esperanza de reconducir la situación. "He tenido la esperanza de volver y que todo fuera como antes. Fue cuando se hizo público cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás".