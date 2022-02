Kiko Rivera da un paso atrás y le ha enviado este conciliador mensaje a Anabel Pantoja, mientras la colaboradora atraviesa uno de sus peores momentos personales.

La sevillana y su primo llevan distanciados desde el mes de octubre, cuando la joven 'influencer' iba a contraer matrimonio con el grancanario Omar Sánchez y la mediática boda tuvo que ser aplazada debido al fallecimiento de la abuela de ambos y madre de Isabel Pantoja, Doña Ana.

Desde ese momento, el hijo de la tonadillera no se ha cortado a la hora de despedazar públicamente a su prima Anabel, como tampoco se ha limitado a poner contra las cuerdas a su hermana, Isa Pantoja, a la cual dejó en muy mal lugar tras conceder una incendiaria y polémica entrevista en la que contó aspectos muy íntimos de su la hija pequeña de la cantante.

Sin embargo, parece que verse solo y completamente alejado de su familia materna ha hecho que el DJ reflexione y haya querido dar un paso atrás para volver a recomponer su vida personal.

En una conexión en directo en Sálvame, Kiko Rivera le ha enviado un conciliador mensaje a su prima con el que quiere labrar un camino hacia un encuentro entre primos.

Anabel, "en shock"

Durante su intervención en el programa de las tardes de Telecinco, al ser preguntado por su estado de salud, Kiko Rivera quiso dirigirse a su prima Anabel (que estaba en plató) y le dedicó unas palabras que la dejaron "en shock".

"Tengo muchas ganas de verte", espetó el DJ ante la mirada de sorpresa de la sevillana que rompió a llorar de emoción minutos más tarde.

Sobre lo que ha ocurrido entre ellos, Anabel confesó que todo lo que ha pasado con Kiko le ha afectado mucho. "A veces sufro, me curo, me bajo... y ahora veo y esto. No me gusta, ya sabéis que a la gente que quiero, ha sido y es mi familia. Es mi hermano o lo más parecido a uno. Me da mucha pena porque desde aquel Deluxe nos alejamos muchísimo".