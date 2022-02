Carla Barber está pletórica.

La doctora grancanaria se encuentra en la recta final de su embarazo del que será su primer hijo que nacerá a principios del mes mayo. La afamada sanitaria comunicó a principios del nuevo año que se convertirá en madre con un precioso vídeo en su perfil de Instagram y, pese a que no ha querido dar más detalles, ha confesado que espera un niño al que cariñosamente llama "Little B".

Sobre el padre del nuevo componente de la familia Barber poco se sabe, pero sí que se ha podido saber que la actual pareja de la doctora es un empresario llamado Joseph.

Junto a él, Carla Barber ha decidido comenzar la recta final de su embarazo con un viaje a la isla de Fuerteventura del que no ha parado de dar buena cuenta a través de sus redes sociales.

Carla Barber es muy activa en Instagram, la red social en la que está a punto de alcanzar el millón de seguidores y ha sido por esta vía de comunicación directa con sus fans por donde la doctora comparte muchos consejos para el embarazo y donde habla a corazón abierto de sus dudas sobre su futura maternidad.

Desconexión para recibir a su pequeño

La doctora grancanaria especializada en medicina estética ha decidido volar hasta Fuerteventura para recargar pilas y para desconectar ante del gran cambio que su vida va a tener en cuestión de meses.

Visiblemente feliz y mostrando su curva de la felicidad, Carla Barber ha colgado unas preciosas fotografías con la que muestra cómo ha crecido su barriga. "Baby B y yo disfrutando del Sol juntos en Fuerteventura por primera vez… y no será la última, volveremos", reza el texto de las imágenes.

Además, Carla Barber también aprovechó para responder a todos los usuarios que la han criticado por no entender cómo su cuerpo no responde a los estándares habituales de un embarazo tan avanzado como el suyo. "Cada cuerpo es único y experimenta sus propios cambios durante la gestación", comenzaba la doctora para señalar que "que tenga poca barriguita es porque tengo unos músculos abdominales bastante desarrollados. Como no tengo grasa abdominal, tengo una barriga menos abultada", apuntó.