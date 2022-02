Diego Matamoros ha hablado de la doctora grancanaria Carla Barber después de que la mediática pareja rompiese su relación y terminasen como el rosario de la Aurora.

Desde que se conoció la ruptura entre el hijo de Kiko Matamoros y la reina del 'pinchi-pinchi', ni el joven ni la sanitaria se manifestaron sobre los motivos por los que decidieron tomar caminos separados, pese a que confirmaron la noticia en sus redes sociales.

Ahora, después de que la doctora hiciera público su embarazo cinco meses más tarde de finalizar su relación con el hijo del colaborador de 'Sálvame', Diego Matamoros ha roto su silencio mostrando una actitud de lo más distante para con la figura de su ex pareja con la que parece incluso que Carla Barber jamás hubiese pasado por su vida.

Además, el que fuera también concursante de Supervivientes ha iniciado una nueva relación con la influencer Marta Riumbau, con quien dice estar viviendo un momento de felicidad plena y estar en su mejor momento.

Pero, ¿cuál ha sido la reacción de Diego Matamoros al ser preguntado por el embarazado de Carla Barber?

"Los temas pasados ahí están"

Fue durante la premiere de una película cuando la prensa preguntó a Diego Matamoros por su opinión sobre el embarazo de Carla Barber.

Visiblemente molesto y muy cortante, una actitud nada habitual en Diego, respondió que "no comento nada. Los temas pasados ahí están. De la gente que ya no está en mi vida no hay que hablar nada más", zanjó.