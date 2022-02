La historia de Hilda Siverio, es una historia de lucha, de coraje y de valentía como muy pocas se han visto en la lucha contra el cáncer. Es consciente de que no hay tratamiento posible frente a un cáncer triple negativo con metástasis múltiple, que incluye metástasis ósea que le está produciendo fuertes dolores en el cráneo.

"Hoy si que lo celebro, siempre por miedo, porque el cáncer es así de traicionero, es una montaña Rusa, hoy sale todo bien y luego pasa un mes y te da un palo que renueve todo tú mundo, pero hoy ha sido una muy buena noticia y sí señor!!", anunció recientemente a través de sus redes sociales.

"¡¡Hay que celebrarlo!! Por mí, pero por mis seres queridos que tanto sufren en silencio, mis hijos, mi marido, mis padres, mi hermanita y su marido, mis cuñados del alma, que viven pendientes de mí, mis amig@s que viven más que yo el dolor de verme sufrir tanto con una Sonrisa, hoy toca celebrar porque lo merezco, he sido una campeona un año ya de quimios sin descanso, paliativa para estar aquí sin dolor y un poquito más, que duro es!! Pero no me ha quitado mis ganas de luchar y luchar hasta el final!!", añadió.

La biografía Hilda Siverio (Tenerife, 1971) en su perfil de Instagram es toda una declaración de intenciones. También lo es, y mucho más reveladora aún, la descripción de su cuenta de TikTok, en la que Siverio se ha convertido en una auténtica estrella pero también en todo un referente para millones de personas en el mundo.

Esta tinerfeña fue diagnosticada de cáncer de mama hace unos años mientras estaba embarazada de su tercer hijo. Siete años después de estar batallando contra la enfermedad, a principios de este año, Hilda anunciaba que su enfermedad había sufrido una mutación y que el cáncer había mutado en una metástasis ganglionar y ósea con un pronóstico poco favorable, un hecho que hizo que Hilda se pusiera, aún más si cabe, el mundo por montera para seguir enfrentándose al cáncer como mejor sabe: con una sonrisa.

Este ha sido su leit motiv desde que supiese cuál era el nombre de su enfermedad, una filosofía que le ha acompañada a sobrellevar este duro camino con entereza, fuerza, vitalidad y una alegría que hipnotiza y traspasa la pantalla de los miles y miles de usuarios y usuarias que siguen a Siverio en redes sociales.

Unas redes sociales que se han volcado con la tinerfeña, vecina de Radazul, a la que diariamente envían su cariño en forma de comentarios.

Lo que quizás no esperaba Hilda Siverio cuando decidió “sacarle una sonrisa al cáncer” en internet era el alcance que iban a tener sus vídeos en redes como TikTok, en donde se ha convertido en todo un fenómeno mundial.

#DiariodeHilda

No sería exagerado decir que, a parte de un fenómeno, Hilda es todo un icono.

Un icono que suma la friolera de 509 mil seguidores en TikTok, y casi 40 mil en Instagram gracias a su divertido y vital #DiariodeHilda, una etiqueta creada por la protagonista en la que comparte su día a día con el cáncer pero siempre con un elemento distintivo que es la clave de su éxito: la alegría y el humor.

Sus cuentas en las redes sociales rebosan energía, nervio, garra y vida. Estos elementos se conjugan en su singular diario con bailes, carcajadas y una mirada cargada de luz que ha conquistado a internet.

Hilda Siverio lo tuvo y lo tiene claro desde el minuto uno y así lo transmite en sus redes: la vida es como quieres vivirla.