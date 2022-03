Una concursante de La isla de las tentaciones ha compartido en sus redes sociales el destrozo facial que le dejó un retoque estético del que, como ha reconocido en este escaparate virtual, se arrepentirá toda su vida.

La damnificada en cuestión se trata de Rosario, una de las concursantes más polémicas de la última edición del programa de Telecinco que tiene como objetivo que cuatro parejas sucumban a la tentación en una paradisiaco entorno de la República Dominicana.

La alicantina, que no terminó el programa con muy buen pie y dio por finalizada su relación con el que por entonces era su pareja, Álvaro, ha querido compartir en su perfil de MTMAD cómo un retoque estético puede desfigurarte la cara en cuestión de días.

La joven ha asegurado que ha difundido su experiencia porque muchas jóvenes pueden verse en su situación y cree que debe utilizar su red social para concienciar a muchas chicas y chicos que quieran someterse a un tratamiento como este.

Daños físicos y un resultado nefasto

Rosario compartió que no es la primera vez que le ocurre un susto de este tipo y primero confesó su experiencia cuando tenía 19 años. "No tenía dinero y encontré un sitio medio clandestino que ponía labios por 160 euros. Al principio me veía genial, pero con el paso del tiempo se me han ido formando unas bolitas en el labio", comenzó la ex concursante para enseñar qué le ha pasado tras su último retoque.

"Salí muy contenta de la clínica, pero conforme pasó una hora noté como se me empezaron a hinchar más y más los labios. A las dos horas estaban ardiendo. Estaba muy agobiada, solo quería llorar", aseguró la joven colgando las fotos de la reacción alérgica que sufrió. "Se me puso morado. Se me hinchó la cara... parecía un hámster".