Almudena Cid, devastada, lanza un duro reproche en redes a Christian Gálvez

Almudena Cid no levanta cabeza después de los últimos días en los que ha tenido que ver cómo su ex marido, el presentador de televisión Christian Gálvez, rehace su vida de forma pública con la periodista Patricia Pardo.

La que fuera una de las gimnastas más importantes del deporte español no sabe cómo hacer frente a la oleada de noticias que están saliendo en los medios de comunicación y en las últimas imágenes que se tienen de la joven aparece completamente devasta.

Hace unos meses, el ya ex matrimonio anunció su separación y, pese a que todo apuntaba a que la ruptura del matrimonio había sido en buenos términos, parece que esto no ha sido en absoluto así. De hecho, hasta la familia de la deportista ha tenido que salir en defensa de la joven debido a que no entienden el comportamiento que está teniendo el comunicador madrileño desde que saltase la noticia de que tiene una nueva ilusión.

Pese a que lo lógico es que cada uno de ellos rehaga su vida, lo que más se le está cuestionando a Gálvez es la forma en la que lo está haciendo y que no tenga en cuenta los sentimientos de la mujer con la que compartió más de una década de amor.

Mientras ambos permanecen rehaciendo sus vidas, lo poco que se ha podido saber de cómo se encuentra Almudena es a través de sus redes sociales, por donde hace unas horas ha enviado un duro reproche a su ex marido en forma de foto.

"Es difícil percatarse de que se está en una relación así"

La joven ha compartido en sus historias de Instagram una publicación de un perfil en el que hace referencia a los rasgos de una persona manipuladora, y la mencionada fotografía cuenta con un texto que reza "En ocasiones es difícil percatarse de que se está en una relación así... confía en tu intuición", en un claro órdago a su ex marido.