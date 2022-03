Cada vez que la polifacética actriz Ana Milán pisa una alfombra roja todo es posible.

La intérprete y también participante de Masterchef Celebrity suele protagonizar divertidísimos momentos cada vez que tiene algún encuentro con la prensa, pero también propina algún que otro zasca si entiende que alguna pregunta no procede o que no tiene sentido en función del momento.

Milán, que se caracteriza por no tener pelos en la lengua y por lanzarse a la piscina cada veza que puede, ya se hizo viral hace unos meses cuando, al ser preguntada por la prensa por su soltería, espetó una frase que corrió como la pólvora en las redes sociales y por la que se convirtió en todo un referente para centenares de personas. "Confundir estar soltera con estar sola es un error", dijo la actriz recibiendo el aplauso unánime de las redes sociales.

Ahora, el Festival de Cine de Málaga ha sido el escenario de un nuevo momentazo viral protagonizado por Ana Milán. La actriz acudió al mencionado evento para presentar, junto a sus compañeros de reparto, la película de Cámera Café.

Fue durante su encuentro con los medios cuando, al ser preguntada por el motivo por el que no desvelaba si tiene su corazón ocupado o no, Ana Milán respondió con un sonoro zasca que seguramente hará a los medios replantearse si es una buena idea preguntarle a la actriz por su vida privada.

"¿Dónde está la necesidad de meternos en la intimidad de nadie?"

La también protagonista de series de éxito como Física o Química o de su propia serie ByAnaMilan aseguró que no entiende el porqué hay que preguntar constantemente por si está enamorada o no. "Es que me parece… lo primero es que me parecen preguntas muy personales que estamos acostumbrados a hacer con una soltura que no entiendo por qué", comenzaba.

"Tú y yo no hemos comido en la misma mesa, ¿por qué entrar?. Sobre todo, cuando tienes a alguien que se la conoce por su trabajo y no por otras cosas. ¿Dónde está la necesidad de meternos en la intimidad de nadie?", lanzaba al aire la actriz cortando las preguntas reporteros.