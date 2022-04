Jorge Javier Vázquez e Iván Espinosa de los Monteros han protagonizado una monumental bronca en Twitter que se ha convertido en la comidilla de la red social en nuestro país.

El presentador ha manifestado en infinidad de ocasiones su animadversión a Vox y su ideología política, algo que por la parte contraria también comparten para con la figura del 'enfant terrible' de la televisión.

Sin embargo, esta disparidad de opiniones manifiesta por ambos bandos ha cruzado en las útimas horas todos los límites y los protagonistas de la historia se han dedicado varias acusaciones disparando a donde más le puede doler a cada una de las partes.

El origen de la sonada polémica comenzó por un artículo que Vázquez publicó en su blog de Lecturas en el que aseguraba que "la vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de volver a casa sin una bronca en el trabajo. De que Ayuso hable poco. De que Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas", escribía.

A partir de aquí, la guerra estaba servida.

Cruce de 'zascas'

Espinosa de los Monteros, muy acostumbrado a enfrascarse en disputas con sus contrincantes, respondió al presentador apuntando directamente a las últimas polémicas que tienen que ver con La Fábrica de la Tele, la supuesta violación que se produjo en Gran Hermano y la famosa frase pronunciada por Jorge Javier durante la pandemia. "La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son “rojos y maricones”. En fin, esas cositas…", disparó el portavoz de Vox.

La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son “rojos y maricones”. En fin, esas cositas… https://t.co/CKXs6LFDmc — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) 2 de abril de 2022

Un comentario que, lejos de conseguir callar al presentador, este le respondió con otro tweet que, aparentemente, dejó a Espinosa de los Monteros en silencio. "Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla?", zanjó Vázquez.