La cantante grancanaria Raquel del Rosario ha compartido en su perfil de Instagram una preciosa e inspiradora carta dedicada a una de las perrsonas más imprtantes de su vida: su hijo Leo.

La intérprete y ex vocalista del grupo El Sueño de Morfeo ha recibido infinidad de cariño en redes sociales después de que compartiese una poderosa reflexión con motivo de la celebración del Día Mundial del Autismo, un trastorno que afecta a su hijo mayor y del que la cantante ha dado buena cuenta en su perfil para ayudar a más madrres y padres cuyos hijos estén afectados por esta cuestión.

Hace unos meses, la artista terorense también tuvo un gran protagonismo en este espacio digital pero por otra cuestión mucho menos agradable y más preocupante. Del Rosario contó cómo su hijo pequeño de 5 años, Mael, estuvo cerca de morir el pasado mes de agosto por el ataque de un puma. Un ataque del que, por suerte, el pequeño pudo recuperarse y todo quedó en una terrorífica pesadilla.

Ahora, la canaria ha compartido una misiva en sus redes en la que habla a corqazón abierto de cómo gestiona y convive con la enfermedad de su hijo y sus palabras se han convertido en todo un ejemplo de aliento para todas aquellas familias que tienen personas afectadas por este trastorno.

"Leo, tu presencia en este mundo es un regalo"

Con una apabullante sinceridad y con unas palabras que llegan a pesar de la pantalla, Raquel del Rosario ha escrito unas emocionantes palabras con las que se hace imposible no empatizar. "Una vez Pedro me pregunto algo que me dejó sin palabras: 'Si hoy te dijesen que se puede revertir el autismo de Leo ¿estarías preparada para que dejase de ser el niño que es ahora?", escribe la hija predilecta de Teror.

"Lógicamente a todos los padres y madres de niños con otras capacidades y necesidades nos preocupa su bienestar, su integración en la sociedad (...) Supongo que estaría inmensamente feliz de que Leo pudiese ser independiente, de poder dialogar con el y descubrir lo que siente, de verle hacer amigos, estudiar lo que quisiese si quisiese, enamorarse, viajar, perseguir sueños. Pero, por otro lado, sería muy duro despedir al Leo de ahora, toda esa genialidad y misterio, esa forma única de percibir el mundo, sus ocurrencias, sus peculiaridades, su mirada única… Sin duda, sería duro dejar ir todo eso, aceptar esa muerte", confiesa.

Tras esta confesión, Del Rosario terminó su reflexión con un precioso mensaje para su hijo mayor cargado de amor y de agradecimiento. "Creo que venimos al mundo con el alma llena de puertas cerradas, y que todas las personas que la vida nos va presentando vienen para ayudarnos a abrirlas. Ojalá y yo pueda abrirle tantas como las que me está derribando el. Leo, tu presencia en este mundo es un regalo. TEA- MO", finaliza haciendo un guiño a la enfermedad que padece el pequeño.