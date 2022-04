Antonio Resines está de vuelta.

El actor de 67 años de edad preocupó a todo el país después de que sus familiares comunicasen que se había contagiado de COVID y que su estado de salud no contaba con el mejor de los pronósticos.

La situación se complicó hasta tal extremo que permaneció durante dos meses ingresado en la UCI pero, como ave fenix, el intérprete consiguió salir adelante y con un precioso comunicado agradeció a sus seguidores, familiares y personal sanitario todo el cariño y amor recibido mientras permaneció ingresado.

Tras unas semanas de necesaria recuperación, Resines comenzó a aparecer en actos públicos y, hace unas horas, ha concedido su primera entrevista en profundidad en Informativos Telecinco con Pedro Piqueras.

El actor compartió cómo fue su experiencia mientras estuvo ingresado y relató con especial dureza cómo fueron algunos de los episodios más escalofriantes y desgarradores de su etapa en el hospital.

Alucinaciones y agresiones involuntarias

Con una apabullante tranquilidad, Antonio Resines habló con Piqueras de algunos de los momentos más complicados que vivió y escucharle es, cuanto menos, estremecedor.

Sobre los procesos de alucinaciones por los que transitó debido a la dureza de la medicación que le suminisraban, Resines confesó que "estaba en otro sitio y haciendo cosas como pelearme con los franceses en la Revolución Francesa, hablando con gente para que se parara la Segunda Guerra Mundial. Todo tenía que ver con cosas que había leído antes. Me entierran varias veces, una de ellas en la Puerta de Alcalá, aparece el alcalde de Madrid en las alucinaciones...", compartió el actor.

Además, Resines apntó que llegó incluso a agredir a las enfermeras y a su mujer a consecuencia de los medicamentos. "Pensaba que ellos eran otra cosa. Les gritaba, les decía alguna barbaridad. He empujado a gente, incluida a mi mujer. Les pedí a los médicos que me pegasen un tiro, completamente en serio, porque yo me quería ir porque no aguantaba", dijo dejando sin palabras al presentador.