Anabel Pantoja está a punto de poner rumbo a Honduras después de anunciar que volverá a repetir experiencia como concursante de Supervivientes.

La influencer confirmó ayer en Sálvame lo que ya era un secreto a voces: ocho años después formará parte del grupo de robinsones que pasarán penurias en las diferentes localizaciones en las que se desarrolla el programa que es ya buque insignia de Telecinco.

La 'sevillana adoptada en Canarias' se marchará en pocos días a Honduras en uno de los momentos más convulsos de su vida pero ha asegurado que piensa vivir esta segunda oportunidad como no lo hizo la vez anterior. Recién separada de su ex marido, el grancanario Omar Sánchez, y con su padre ingresado en el hospital por un complicado contratiempo de salud, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido poner tierra de por medio y embarcarse en esta aventura que ya le resulta familiar.

Pocos días le quedan a la Pantojita de Canarias para marcharse y, debido a que su residencia habitual está en Gran Canaria, Anabel Pantoja ha regresado a la isla para recoger todos sus enseres personales y regresar a Madrid para irse a Honduras.

"No me puedo creer que vaya a coger el avión para Gran Canaria"

Muy emocionada, Anabel ha compartido en sus historias de Instagram dos vídeos en los que confiesa estar muy feliz por volver "a mi casa" después de más de un mes y medio.

La joven ha reconocido que está pletórica por regresar a la isla y se le nota en la voz. "No me puedo creer que vaya a coger el avión para Gran Canaria, para mi casa. Me quedan cuatro días aproximadamente para preparar todo", comparte.

Antes de subirse al avión, la colaboradora agradeció a sus seguidores el apoyo recibido tras saltar la noticia de su participación en el programa. "Quería darle las gracias a toda la gente que me escribió ayer. Espero que me apoyéis y que estéis ahí conmigo. Gracias".