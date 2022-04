La diva del pop Jennifer López anunció este viernes por la noche su compromiso con el actor Ben Affleck, con quien reconectó a principios de 2021, casi dos décadas después de que la pareja rompiera sus planes de boda y tomara caminos personales distintos.

En su cuenta de Twitter, la cantante dijo que tenía «una historia muy emocionante y especial para compartir» y avisó de que la daría a través de su boletín de noticias personales On the JLO, aunque ofreció una gran pista al colocar el emoji de un anillo junto a su nombre.

Según la revista People, que confirmó el compromiso con su representante, el mensaje para los suscriptores incluía otro vídeo en el que la cantante admiraba un anillo de compromiso con un diamante verde.

López y Affleck empezaron a verse de nuevo el año pasado, después de que la autora de éxitos como Jenny from the Block terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el protagonista de Gone Girl acabara su relación hace apenas un año con la actriz cubana Ana de Armas.

La pareja, apodada Bennifer, ha pasado desde entonces por alfombras rojas y ha dado paseos en público por el mundo solos o acompañados de sus respectivos hijos: López tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony, y Affleck tres con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner.

Jennifer, de 52 años, y Ben, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

Hay que recordar que la cantante y actriz aterrizó en el Aeropuerto de Gran Canaria el pasado el 27 de febrero para retomar el rodaje de la película The Mother, que tuvo que suspenderse en enero por un brote de Covid entre algunos miembros del reparto. La diva del Bronx pasó tres semanas en la Isla y se la pudo ver paseando junto a su pareja por algunas calles de la capital grancanaria.