Marta Riesco ha vuelto a convertirse en protagonista del programa en el que trabaja. Este lunes, 11 de abril, la reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha cambiado la redacción por el sofá del 'club social' para explicar cómo se encuentra tras su ruptura con Antonio David Flores, anunciada en directo por ella misma el pasado viernes en 'Ya son las ocho'.

La intérprete de 'No tengas miedo' tomó esta drástica decisión después de que el exguardia civil optara por no acudir a su fiesta de cumpleaños. "Llevo batallando muchísimo por esta relación y creo que no me merecía lo de hoy", lamentó entre lágrimas ante la sorpresa de sus compañeros.

Tres días después, ha revelado en qué punto se encuentra su relación con Antonio David. Y lejos de acercar posturas, parece que el distanciamiento entre ambos es todavía mayor: "No me gusta estar así. Conforme han ido pasando los días, la situación ha ido empeorando".

Además, ha afeado la actitud del excolaborador de 'Sálvame', ya que no ha recibido ninguna llamada de él: "Si ves a tu novia llorando en televisión, sabiendo que soy una mujer fuerte y que jamás lo haría, yo por lo menos hubiese hecho algo para hacerme sentir mejor".

"Hoy me he levantado bastante mal, para mí es una situación muy difícil porque no quiero victimizarme ni hacer ver que él es una persona que no está actuando bien", ha continuado diciendo antes de reconocer que se siente "muy decepcionada" con el padre de Rocío Flores. No obstante, ha excusado su comportamiento: "No soy la única persona que no sabe de él porque a la gente de su entorno más cercano tampoco le coge el teléfono. Sé que él no está bien psicológicamente. Este último año le han pasado muchas cosas y sé que no se encuentra bien".

En cuanto al motivo por el que faltó a su fiesta de celebración, ha preferido no revelarlo porque "implica a otras personas". "La culpa al final la tiene él, que es la persona que tiene que poner las cartas sobre la mesa, como lo hice yo (...) él es un grandísimo padre y puede que por ese motivo no ha podido poner toda la carne en el asador", ha comentado en el magacín matinal de Telecinco.