Marta Riesco ha soltado un bombazo de lo más inesperado que podría hacer que Antonio David Flores tenga que tener una conversación nada cómoda con una persona cercanísima a su círculo más íntimo.

Hace unos días, la periodista de El programa de Ana Rosa rompió en directo con el que ya es su ex pareja durante su intervención en Ya son las Ocho, espacio en el que ejerce de colaboradora, y desde ese momento Riesco no ha hecho más que protagonizar un sinfín de titulares debido a la cantidad de detalles que está compartiendo sobre su sonada ruptura.

La reportera ha confesado que no ha hablado con su ex pareja y que no se esperaba la actitud que este ha tomado tras producirse la separación de ambos. De hecho, ha resaltado que no puede entender cómo el ex guardia civil no se ha puesto en contacto con ella para saber cómo se encuentra.

Sin embargo, hay una inesperada persona que se ha puesto del lado de Marta Riesco y que ha estado consolándola y apoyándola en este duro momento que está atravesando la periodista.

La persona que se ha convertido en el paño de lágrimas de Marta Riesco es, ni más ni menos, que Rocío Flores.

¿Qué pensará Antonio David de esta unión?

"Me ha estado consolando"

Marta Riesco confesó en en 'El programa de AR' que la hija de Antonio David Flores "me ha cogido el teléfono, me ha estado consolando y la quiero dejar fuera de todo esto", dijo ante la sorpresa de sus compañeros de plató.

Sin embargo, Riesco puntualizó que "ha entendido y apoyado la decisión de su padre" y ha desvelado que ambas estaban retomando el contacto por el bien de todos. "Le agradezco todas las llamadas que hemos tenido. Todo estaba encaminado a que se solucionaran los problemas que estábamos teniendo todos, de ahí también que el chasco haya sido tan grande".

Sobre la posibilidad de que Rocío Flores fuese la causante de la ruptura, Marta Riesco aseguró que "Rocío no tiene nada que ver en por qué no vino, yo sé el motivo que fue y para mí no es un motivo de peso" zanjó.