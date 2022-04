Antonio David Flores y Marta Riesco han puesto fin a su relación y, si no hay un giro de guion tan grande como inesperado, no hay vuelta atrás.

El ex colaborador de Sálvame y la periodista han terminado su relación en los peores términos posibles, lanzándose todo tipo de indirectas a través de la televisión y emisores varios y dejando entrever de forma pública las vergüenzas de una relación que durante más de un año mantuvieron en secreto.

Ahora, más distanciados que nunca y con la reportera desvelando todo tipo de detalles sobre el comportamiento del ex guardia civil con ella, no parece que el terremoto provocado por la mediática expareja vaya a cesar en las próximas semanas.

Mientras que Riesco se ha paseado por todos los platós contando cómo ha sido la ruptura y que el padre de Rocío Flores no se ha puesto en contacto con ella cuando peor se encuentra, Antonio David prefirió guardar un sepulcral silencio... Hasta ahora.

Y es que, como si de un huracán se tratase, el ex marido de Rocío Carrasco ha roto su silencio dedicándole a la joven una horrible definición que no va a gustarle nada y que va a traer mucha cola.

Directo y conciso

Con Marta Riesco muy atenta, fue el periodista Aurelio Manzano el que desveló las primeras palabras de Antonio David Flores tras las últimas apariciones televisivas de su ex pareja.

Según Manzano, el ex guardia civil asegura que "he hablado con mucha gente y me ha dado varias pistas sobre lo que podría pensar o pasar por la cabeza de Antonio David Flores, con el que también me he comunicado", comenzaba el periodista antes de soltar la opinión que tiene Antonio David sobre Marta Riesco.

"El titular que me da es: yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica", reveló Aurelio Manzano ante la cara de incredulidad de Marta Riesco.