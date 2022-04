Después de anunciar su retirada momentánea de la televisión, la reportera de El Programa de Ana Rosa y ex pareja de Antonio David Flores, Marta Riesco, ha vuelto a su puesto de trabajo después de que el equipo médico que la estaba llevando le diera el alta laboral.

Desde que la propia Riesco anunciase en directo que ponía fin a su relación con el ex guardia civil tras dejarla tirada el día de su cumpleaños y asegurar que "son demasiado feos, por amor propio no puedo consentirlo", la periodista se ha reencontrado con sus compañeros de trabajo y ha desvelado cómo se encuentra y cómo está su relación con el padre de Rocío Flores.

Según la joven madrileña, su decisión no solo tuvo como motivo único el plantón que le dio el ex colaborador de Sálvame ya que, como ella misma compartió, fueron un cúmulo de situaciones y de faltas de respeto las que provocaron la enésima ruptura de la pareja.

Además, Marta Riesco no ha tenido reparos en identificar cuáles son las normas que debe cumplir Antonio David Flores si quisiera retomar su relación con la periodista.

¿En qué consiste el ultimátum lanzado por Riesco?¿Lo cumplirá el ahora 'youtuber'?

"Tiene que decir si quiere ser feliz conmigo"

Muy consciente del punto en el que se encuentra y tremendamente segura de la situación que debe ocupar, Marta Riesco aseguró en Ya son las Ocho que no piensa dar un paso adelante si el propio Antonio David no lo da.

"Estoy tirando de un carro que solo parece que tiro yo y en este carro tenemos que tirar dos personas. El tiempo dirá si quiere tirar del carro, tirar de otro carro o perder el carro (...) Para estar conmigo él tendrá que hacer las cosas que yo necesito, mi dignidad como mujer hace que me pare ahora mismo. Necesito unos pasos más de los que está dando", señaló visiblemente afectada.

Pero esto no es todo. La periodista no perdió la oportunidad de lanzarle un órdago en forma de advertencia al ex guardia civil por el que aún no ha obtenido respuesta. "Él tiene que decir si quiere ser feliz conmigo, si no lo está pues llevarán razón el resto de personas que dicen que no lo está. La que lo ha dejado claro soy yo", zanjó sin dejar género de duda.