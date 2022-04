Aurah Ruiz no aguanta más.

La que fuera concursante de Gran Hermano VIP y de La Casa Fuerte está viviendo el mejor momento de su vida. Ruiz compartió hace unos meses que se había comprado una lujosa vivienda con su actual pareja y jugador de la UD Las Palmas, Jesé Rodríguez, y este dulce momento que está atravesando culminará con una espectacular boda que la pareja prepara con la mayor de las ilusiones.

Sin embargo, hace unas horas, la grancanaria compartió con sus más de 600 mil seguidores de Instagram su rabia debido a la alta cantidad de insultos y el acoso constante que recibe a diario en internet y, por este motivo, ha decidido difundir para hacer conocedores a sus fans de las acusaciones tan graves que tiene que leer.

Si bien es cierto que, hasta la fecha, el único medio a través del cual la modelo suele defenderse de cualquier noticia o cuestión que tenga que ver con su vida es su canal de MTMAD, la joven no ha querido callarse más y a través de sus historias se ha defendido de los inaceptables y agresivos comentarios que los 'haters' le dedican casi a diario.

"Manada de enfermas psicópatas"

Aurah Ruiz siempre ha demostrado a través de sus redes sociales estar muy por encima de los comentarios y críticas que recibe. Pero esto no implica que haya según qué acusaciones e insultos que a la grancanaria le hagan pasar un muy mal rato.

Harta de ser el blanco fácil de las críticas, la 'influencer' ha publicado uno de tantos mensajes que recibe al que ha respondido con especial contundencia. "Me comentan cosas como esta gente ignorante. Me encantaría que me dejaran de seguir todos los que me habéis insultado, manada de enfermas psicópatas", estallaba la canaria.

Además, Aurah zanjó el tema con sus haters asegurando que "no tengo que dar explicaciones a nadie" y no quiso poner fin a esta cuestión sin antes agradecer a todas aquellas personas que, por el contrario, se han puesto en contacto con ella para dedicarle palabras bonitas y buenos deseos.