La semana del 27 de abril será recordada por ser el momento en el que Olga Moreno, ex mujer de Antonio David Flores, rompió por fin su silencio tras más de 7 meses en el más absoluto de los mutismos. Los kioskos del país tienen ya en sus estantes la demoledora entrevista exclusiva que ha concedido la ganadora de Supervivientes 2021 a la revista Semana, así como también tienen el resto de cabeceras que llegan cargadas de las noticias más destacadas de la prensa del corazón española.

La revista Lecturas desvela de la mano de Pilar Eyre quién es el joven que ocupa el corazón de la princesa Leonor y publica una incendiaria entrevista al hijo de Ivonne Reyes y pepe Navarro, Alejandro Reyes, en la que el joven carga como nunca contra su padre.

Por su parte, Diez Minutos dedica su portada de la semana a la nueva sección de Kiko Hernández en la mencionada cabecera y Hola! hace un repaso a la nueva generación de las 'royals' españolas, quienes vienen pisando muy fuerte.

Este es el repaso a las novedades de la prensa del corazón del 27 de abril para que no te pierdas nada de nuestros famosos.

SEMANA

La revista Semana ha conseguido lo que parecía imposible. Una de las cabeceras más importantes de la prensa del corazón en España ha publicado esta semana la primera entrevista de Olga Moreno, ex mujer de Antonio David Flores, tras más de 7 meses en silencio. La mujer que ha estado al lado del ex guardia civil durante 22 años ha puesto fin a un larguísimo y doloroso mutismo para contar su versión sobre su separación del ex marido de Rocío Carrasco. Moreno no se ha dejado nada en el tintero y acusa a Antonio David, entre otras cosas, de haberla traicionado y de no haber estado a la altura.

Además, la revista desvela cómo se fraguó el nuevo amor de Sara Carbonero y revela porqué la periodista no quiere que se hable de su relación.

HOLA!

La revista del saludo vuelve a ponerse la corona por bandera y hace un exhaustivo análisis de la nueva generación de la Casa Real española. La cabecera hace un repaso por la evolución de la princesa Leonor, de Irene Urdangarín y de Victoria Federica, quien se ha convertido en cuestión de meses en una de las 'influencers' más punteras del país.

Por otro lado, para celebrar el Día de la Madre, la revista ha querido publicar un reportaje con algunos de los rostros más conocidos del país, como Elena Tablada o Clara Alonso, y sus hijos.

LECTURAS

Pilar Eyre vuelve a poner patas arriba la Casa Real y lo hace con una exclusiva en la revista Lecturas en la que desvela todos los detalles del primer amor de la princesa Leonor. La veterana periodista asegura que la hija de los Reyes está enamorada y que "el chico es un compañero de colegio y ha estado con ella estas vacaciones".

Además, el terremoto mediático entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes vuelve a hacerse notar de la mano del hijo de ambos, Alejandro Reyes. El joven ha concedido una entrevista en la que se despacha a gusto contra su padre y en la que asegura que el locutor de radio está utilizando su figura para humillar a la modelo venezolana.

DIEZ MINUTOS

La revista Diez Minutos anuncia que el colaborador de televisión Kiko Hernández se encargará de la analizar, cada semana, las estrategias de los concursantes de Supervivientes y también irá desvelando algunos de los secretos mejor guardados de los robinsones.

Además, la cabecera española desvela el doble juego que está llevando Antonio David Flores y publica unas divertidas imágenes de Cayetano Rivera y Eva González junto a su hijo en la Feria de Abril.