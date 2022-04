Anabel Pantoja y Yulen Pereira siguen dando pasos en su relación ajenos a todo lo que en España se dice sobre la que podría ser la primera relación que se fragüe en Supervivientes 2022.

La 'influencer' y el esgrimista han demostrado tener un feeling que traspasa la pantalla y es innegable la buena sintonía que han demostrado desde la pre-convivencia del concurso. Además, la propia Anabel ha compartido con sus compañeras de concurso la atracción que siente por Pereira cuando reconoció que "cómo me pone Yulen, menos mal que me he traído el satisfayer".

Además, entre ellos parece que no hay ningún tipo de filtro a la hora de hablar de los aspectos más íntimos de su vida e incluso han llegado a hablar de las experiencias sexuales más secretas que ambos han tenido.

Sin embargo, en España, todos los focos están puestas en el monitor de surf grancanario y ex marido de Anabel, Omar Sánchez, quien día tras día tiene que ver cómo la sevillana y el madrileño están cada día más cerca.

Para conocer de primera mano qué siente el grancanario al ver esta nueva ilusión de la Pantojita, un equipo de Sálvame se ha desplazado hasta Pozo izquierdo para saber cómo se encuentra Omar, y el reportero Sergi Ferré ha conseguido las primeras palabras del ex superviviente.

Muy serio pero implacable

Consciente de que todos quieren saber su opinión, Omar Sánchez no se ha cortado a la hora de dar su versión sobre cómo está asimilando lo que está pasando entre Anabel y Yulen.

"Ella está en su concurso y yo estoy en la isla haciendo mi vida", dijo avivando el rumor sobre su nuevo amor al lado de una joven también de Gran Canaria.

"Ahí cada uno hace lo que quiera, ella está soltera y hace absolutamente lo que quiera, igual que yo. Ya se verá"., señaló sin dar más lugar a preguntas por parte del reportero.