Desde que la cantante Malú y el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciasen que estaban juntos y meses más tardes anunciasen que iban a ser padre, ambos han querido mantener en la más estricta privacidad todo lo que tiene que ver con la intimidad de su núcleo familiar.

Si bien es cierto que tanto uno como otro nunca han sido muy propensos a dar declaraciones sobre su vida privada, en las últimas intervenciones televisivas que han tenido tanto uno como otro sí que han compartido alguna pincelada de los felices que son tras el nacimiento de su pequeña Lucía, la primera de la cantante y la segunda del abogado.

La última intervención de la artista ha sido en el estreno de la tercera temporada de 'La noche D', presentado por Eva Soriano, y ha sido durante la entrevista con la humorista cuando la intérprete de éxitos como 'Deshielo' o 'Aprendiz' confesó si pasará o no por el altar.

Cambio de opinión

Malú reconoció que hace unos años sí que tenía ganas de casarse pero que, ahora, su opinión ya no es la misma. "Me da un poco igual. Cuando te haces mayor y ves que la realidad de la vida es otra, a mí lo de tener un contracto y formalizar una relación no me va", dijo la cantante despejando así cualquier tipo de duda sobre su posibilidad de contraer matrimonio con Rivera.