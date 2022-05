Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez están ultimando todos los detalles para celebrar su inminente boda para, formalmente, convertirse en marido y mujer.

La conocida pareja grancanaria ha ido desvelando alguna que otra pincelada sobre cómo será su enlace pero los secretos principales de la ceremonia aún no han querido revelarlos. ¿Cuándo se casarán?¿Dónde celebrarán la boda?¿Quiénes serán los invitados?

Ni la 'influencer' ni el futbolista de la UD Las Palmas han dado aún respuesta a ninguna de las preguntas anteriores pero sí que han dicho que será en Gran Canaria, donde ya han encontrado un "lugar especial" para hacer realidad el que será uno de los momentos más importantes y especiales de la vida de ambos.

Sin embargo, para ir abriendo boca de la que sin duda será una mediática boda, Aurah Ruiz ha desvelado en su canal de 'MTMAD', Original Aurah, los grandes cambios a los que tendrá que hacer frente tras su casamiento con Rodríguez.

Del cambio de apellido a un posible aumento de la familia

Aurah Ruiz ha compartido con sus miles de seguidores cómo se plantea su vida una vez su boda sea una realidad.

La grancanaria ha comenzado revelando que ya tiene una fecha cerrada para celebrar su enlace y ha señalado que "todavía no lo voy a contar porque quiero que sea una sorpresa. Ya está todo organizado. Queda poquito pero no les voy a decir nada más”.

Sobre los invitados de su boda, Aurah ha apuntado que, lejos de ser una gran celebración, la pareja ha decidido que sea algo íntimo. "Vamos a hacer una boda con nuestros familiares y amigos más allegados. No va a haber compromisos. Las personas que están invitadas es porque realmente significan algo en nuestra vida", apuntó.

Pero, ¿se cambiará Aurah Ruiz su apellido para ser Aurah Rodríguez? Sobre esta cuestión, la joven ha confesado que "me preguntáis si me voy a cambiar de apellido y si voy a ser la Señora Rodríguez. No lo sé, aún me lo estoy pensando. Pero probablemente, quién sabe. Era algo que desconocía y tengo todavía un poquito de tiempo para pensar si me lo cambio o no” dijo dejando la puerta abierta a un cambio de apellido.

Pero la otra gran pregunta que sobrevuela a la pareja es ¿volverán a ser padres?. Según ha confesado la modelo "ahora mismo no está en mí ni en Jesé tener más hijos y por ahora es algo que se va a quedar ahí”, por lo que, a juzgar por sus declaraciones, los tortolitos canarios no tienen pensado ampliar por ahora la familia.