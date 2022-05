Laura Escanes se ha visto obligada a poner fin a una de las preguntas que más le repiten sus seguidores de Instagram y, además, ha aprovechado para hacer un poderoso alegato contra la este tipo de cuestiones que tanto daño pueden hacerle a según qué personas.

La mujer del publicista y presentador de Todo es mentira, Risto Mejide, recibe siempre preguntas sobre si va a volver a ser madre o no. La joven influencer ya fue madre hace unos años de la que es la hija menor de Mejide, la pequeña Roma, y sus seguidores de las redes sociales están deseosos por saber su va a volver a repetir la experiencia de la maternidad.

Harta de que siempre se le ponga en la misma tesitura, la modelo ha aprovechado para responder a esta repetida pregunta y se ha puesto "intensita" para poner fin a esta repetida pregunta que tanto le molesta a la joven que se le plantee.

Pero, ¿por qué es tan incómodo para la 'influencer' que siempre se le pregunta si va a tener un segundo bebé? Ella misma ha despejado ambas incógnitas zanjando cualquier tipo de rumor.

"No somos conscientes del daño que puede hacer preguntar esto"

A través de sus historias de Instagram, donde acumula casi 2 millones de seguidores, Laura Escanes ha desvelado si va a ser madre de nuevo o no y ha pedido que no se le pregunte más por este tema.

"Creo que no somos conscientes del daño que puede hacer preguntar esto (...) En mi caso no me duele, pero, ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto?. No sabemos la historia de los demás y es una pregunta súper íntima. Igual que cuando vemos a una pareja y ya preguntamos que cuando van a ir a por los hijos", escribía.

"Tal vez no quieren y lo único que hacemos cuando preguntamos eso es meter una presión innecesaria" explicaba la joven para desvelar si volverá a ser madre o no. "No está en mis planes ahora mismo. No sé lo que va a pasar pero por ahora quiero y me apetece disfrutar de Roma y de MÍ", zanjaba.