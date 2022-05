Desde hace ya varias semanas se venía especulando con que la hija de Kiko Matamoros, Laura Matamoros, y su pareja, Benji Aparicio, no estaban bien.

De hecho, los jóvenes se tomaron un pequeño respiro para volver a avivar la llama del amor entre ambos por el bien de ellos y por el de sus dos hijos, Matías y Benjamín. Pero, muy a su pesar, ninguno de los esfuerzos puestos en revitalizar la relación ha sido suficiente para superar la fuerte crisis a la que llevaban haciendo frente desde hace ya unos meses.

Finalmente, tal y como ha desvelado en exclusiva la revista Semana, Laura Matamoros y Benji Aparicio han decidido poner fin a su relación tras más de seis años juntos y dos pequeños en común, el último de ello nacido hace cinco meses.

Pese a que ninguno de los protagonistas de la historia ha roto su silencio para contar qué ha pasado, una de las personas del círculo más íntimo y directo de la 'influencer' sí que ha confirmado lo que la ya ex pareja no ha querido confirmar.

Diego Matamoros, hermano de la 'influencer', ha respondido a los periodistas que le peguntaban por la ruptura de la pareja y, sorprendido, no le ha quedado otra más que reconocer la separación definitiva de la creadora de contenido y el chef madrileño.

"No sabía que lo iban a oficializar"

Sin poder salirse por la tangente, Diego Matamoros ha confirmado la noticia y le ha mandado un sentido mensaje a su hermana y su ex cuñado para que lleven este duro trago de la mejor forma posible. "Evidentemente sé algo, somos hermanos, pero no sabía que lo iban a oficializar hoy. Le deseo lo mejor a cada uno, tanto Benji como mi hermana son parte de mi vida, cuando no funcionan las cosas lo mejor es acabarlas y de la mejor forma posible", decía antes de desearles lo mejor a cada uno de ellos.

Sobre cómo ha sido la ruptura entre ambos, Diego ha señalado que "es una ruptura amistosa y lo que tienen que hacer es cuidar a sus hijos, ellos tienen que cuidarse, ya está".