La doctora grancanaria Carla Barber ha tenido un susto con su hijo Bastian que la ha obligado a acudir con urgencia a un pediatra al no saber qué le ocurría a su hijo.

La 'reina del pinchi-pinchi' se convirtió en madre hace poco más de dos semanas y, desde entonces, Barber vive en un sueño del que no quiere despertar. Además, la modelo ha continuado dando buena cuenta de sus avances en el mundo de la maternidad en sus redes sociales y, hace unos días, le dedicó unas preciosas palabras a su primogénito.

"Has pasado a ser lo que más quiero en el mundo. Las horas del día se convierten en segundos cuando te miro y no existe amor suficiente para explicar todo lo que siento por ti. Estos meses no paraban de decirme que echaría de menos tenerte dentro de mi, pero… es infinitamente mejor tenerte entre mis brazos. Me estoy haciendo adicta a tu respiración y tus latidos en mi pecho, a tu sonrisa traviesa cuando juego con tus labios y a saber que estaré velando siempre por ti", escribía muy orgullosa la recién estrenada mamá.

Pero, Carla Barber no solo ha querido mostrar la parte más idílica de la maternidad puesto que también ha hecho uso de sus redes sociales para contar cómo ha sido su complicada experiencia durante el parto y cuáles son las secuelas físicas que está experimentado tras dar a luz.

Sin embargo, la sanitaria grancanaria ha compartido con sus seguidores de Instagram el susto que se ha llevado con su hijo y por el que se ha visto obligada a asistir a un cardiólogo pediátrico para saber qué le ocurría al pequeño Bastian.

Soplo funcional

La afamada doctora ya compartió hace unos meses que había sido diagnosticada con la enfermedad del síndrome de Brugada y, durante el embarazo, ella misma confesó su preocupación porque su hijo heredase esta dolencia incurable que padece.

Lo que le ha ocurrido ahora es que su hijo ha tenido lo que se conoce como un soplo funcional y la propia Carla lo ha contando en sus redes. "Gracias a nuestro pediatra, conseguimos cita en seguida en el cardiólogo. Bastian tiene tan solo un soplo funcional, que se irá con el tiempo" escribía la joven quitándole hierro al asunto.