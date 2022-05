Tamara Gorro se va de Gran Canaria mejor que nunca.

La 'influencer' aterrizó en la Isla hace unos días para disfrutar de los encantos de la misma y para participar en la 34ª edición de la Feria del Libro de Las Palmas, donde cosechó un rotundo éxito de asistencia y donde pudo encontrarse con todos sus seguidores y seguidoras canarias a quienes les firmó los ejemplares de su último libro, Cuando el corazón llora.

Gorro, que se ha declarado una enamorada manifiesta de Gran Canaria, se ha sentido tan arropada y tan feliz en la isla que, a modo de agradecimiento, ha compartido un vídeo con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram en el que le dedica unas emocionantes y bonitas palabras a todos los canarios y a quienes agradece profundamente la cantidad de cariño que le han profesado durante su visita al Archipiélago.

La queridísima creadora de contenidos se encuentra luchando contra una depresión que hizo pública hace unos meses y la joven ha asegurado que, venir a Gran Canaria, ha hecho que se vaya de la isla "sumergida en plena felicidad".

"Vuestra tierra enamora, aporta energía positiva"

Debido a la situación emocional en la que se encuentra, en el mencionado vídeo Tamara confiesa que "inicié el viaje con miedo. Miedo a que en esos cinco días, algunos, los pasase en la cama, ya que por desgracia mi estado mental no lo puedo controlar, y es algo que habitualmente me suele pasar", dice en el texto que acompaña a la grabación.

Sin embargo, la ex pareja del futbolista Ezequiel Garay ha revelado que "mis hijos y mi madre han podido disfrutar de mí, como hacía mucho tiempo no lo hacían, verme feliz y sin fingir. Cinco días sumergida en plena felicidad, reír, cantar, jugar, comer, unidos… y lo más satisfactorio para mí, verlos a ellos felices. Canarios, vuestra amabilidad y cercanía os caracteriza y no conmigo, con todo el mundo", apunta la 'influencer' para, a continuación, mostrar su gratitud con el pueblo canario.

"Vuestra tierra enamora, aporta energía positiva. Tanta, que ayer cerré mis días allí con el broche de oro: Cinco horas abrazando a personas que me hacen sentir acompañada, querida, respetada y de vuestra familia. Vengo en una nube, creedme. Ojalá y estas pilas tan cargadas que traigo duren tiempo, porque es una sensación maravillosa. Gracias por tanto, OS AMO", escribe a modo de cierre Tamara Gorro.