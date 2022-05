Hacía tiempo que el hijo de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez no tenía que pasar por el hospital. Quizá por eso esta última hospitalización de Nyan ha generado tanto revuelo entre los seguidores de la influencer. Para tranquilizar los ánimos, era la propia Aurah la que subía a sus Stories de Instagram unas imágenes en las que la vemos junto al pequeño en el hospital.

Aunque de momento Aurah no ha dado más explicaciones sobre el ingreso, sí que subía una imagen del pequeño donde la daba ánimo: "Vamos mi amor, si pudiste con todo, con esto más. Te amamos".

"Su enfermedad es mucho más compleja, mucho más grave. Una enfermedad sin cura y que vive y vivirá siempre con nosotros", ha confesado la propia Aurah. Numerosas veces ha contado la extronista la "enfermedad rara" que padece su hijo, del que tiene estar pendiente "24 horas al día, controlando la hipoglucemia", y así volvía hacerlo en una entrevista con Lecturas, donde volvía a recalcar que entró en el reality de Telecinco porque por su hijo MA-TA: "Entré en 'GH VIP' para dar a mi hijo otro tratamiento y buscar algo fuera de España".

Pero de la misma manera que entró en 'GH VIP' por su hijo, muchos se preguntaban por qué no pone un pie en 'Supervivientes'. La canaria se colaba entre muchos nombres como posible candidata para ir a 'Supervivientes' y saltar del helicóptero el pasado 21 de abril de 2022 pero... Finalmente no teníamos esa suerte. Muchos de sus seguidores quisieron preguntar a la influencer cuáles habían sido las razones por las que no había querido formar parte de esta nueva edición de 'Supervivientes': "Si me preguntáis ahora por qué no me fui, fue porque los elegí a ellos. Tenemos planes. Pero estoy muy agradecida del interés tenido en mí. Ojalá algún otro año". Esto era lo que contestaba Aurah junto a una fotografía con Jesé Rodríguez y su hijo en común, Nyan.

Aurah Ruiz se encuentra ahora mismo centrada en su relación y en su familia pero sobre todo en los preparativos de su boda... Qué como recordarás, ya anunciaron este compromiso el pasado mes de diciembre de 2021. "Elegí mi felicidad simplemente. A algunos les cuenta entender eso, pero mi entorno sabe por qué". Así terminaba la canaria de zanjar el tema en un 'stories' con el que ha terminado de callar finalmente todos los rumores.