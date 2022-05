Carla Barber se está regalando unas impresionantes vacaciones en familia tras dar a luz a su primer hijo, Bastian.

La doctora grancanaria ha elegido la isla de Lanzarote para disfrutar de un tiempo de descanso y desconexión en compañía de su entorno más cercano y la también 'influencer' no ha parado de ponerle los dientes largos a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram.

La modelo ha mostrado, además, una espectacular figura tan solo 27 días más tarde de dar a luz a su retoño y ha aprovechado para hacer diferentes actividades como montar en bici, navegar en barco y hacer su ya habitual rutina de ejercicios.

Sin embargo, lo que la joven compartió sin mayor importancia se le ha vuelto muy en contra. Y es que Barber ha recibido infinidad de críticas por hacer las actividades mencionadas anteriormente al considerar sus seguidoras que no son aptas para el poco tiempo que hace que se convirtió en mamá mediante una cesárea.

La estancia de la grancanaria en Lanzarote ha suscitado mucha polémica ya que, a juzgar por las opiniones de sus fans, no entienden cómo puede mostrar una cara tan alegre de su situación tras haberse sometido a la intervención quirúrgica mediante la que nació su hijo.

Pero, ¿qué es lo que ha respondido Carla Barber a la lluvia de reproches que ha recibido?

Caso omiso

Algunas de las lindezas a las que ha tenido que hacer frente la sanitaria han sido "¿Al niño qué lo has dejado, con la filipina?", "Si te has hecho una cesárea no se puede hacer ni un cuarto de cosas que haces" o "no entiendo que hace días tuvo un bebé y en vez de estar con él y aprovechar el tiempo con él, esté de viaje y de postureo mientras otras personas se encargan de él. No sé, cuestión de prioridades" rezan algunos de los desagradables comentarios que han dejado decenas de perfiles en una de las fotografías de la canaria.

Sin embargo, Carla Barber ha preferido hacer oídos sordos ante tan crítica y seguir haciendo los planes que tenía previstos para disfrutar de Lanzarote.