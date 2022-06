María Teresa Campos ha concedido una entrevista en la revista Diez Minutos en la que no ha parado de dar titulares que darán mucho que hablar.

Deslenguada, desinhibida y sin pelos en la lengua, la veterana presentadora ha desvelado cómo se encuentra de salud y también ha hablado de los diferentes personalidades que están de rabiosa actualidad. Desde Rocío Carrasco a Pipi Estrada, no hay personaje que no haya pasado por el análisis de la comunicadora malagueña en la conversación que ha mantenido con Kiko Hernández, colaborador de Sálvame, para la mencionada revista.

Sin embargo, lo que ha generado una auténtica tormenta mediática ha sido una revelación inédita hasta la fecha que ha hecho la matriarca del clan Campos que tiene como protagonista a Ortega Cano.

María Teresa Campos siempre ha hablado de la buenísima relación que tiene con la hija de Rocío Jurado pero jamás se había atrevido a hablar con tanta claridad del que fuera marido de 'La Más Grande', excepto en contadas ocasiones en la que creyó conveniente manifestarse para defender la verdad de Rocío Carrasco cuando esta permanecía en el más absoluto de los mutismos.

¿Qué es lo que ha dicho María Teresa sobre el torero que va a dar mucho que hablar?

Impertinente e insolente insinuación

Según ha desvelado la querida presentadora en la conversación con Hernández, Ortega Cano le hizo un incómodo comentario durante la celebración de la comunión de Gloria Camila.

"Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado. Tocaron una música y Ortega me sacó a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente", recordaba María Teresa antes de soltar la bomba.

"Me puse a bailar y me dice Ortega: '¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres" cuenta la periodista abriendo una nueva brecha en la familia.