Omar Sánchez se sentó este sábado en el 'Deluxe' y lo cierto es que su entrevista ha sido de lo más aclaratoria. Se siente humillado con la actitud de Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022' con Yulen porque no entiende cómo ha traspasado varias barreras y lo que más le ronda la cabeza son los recuerdos de la última semana que pasaron juntos, en la que estuvieron muy bien.

"La verdad es que me siento un poco humillado, al principio no veía nada raro entre Anabel y Yulen pero con el tiempo parece ser que sí ha surgido algo más, ya vi feeling entre ellos en la primera gala, cuando se tiraron del helicóptero, y se ha visto que no me equivocaba" confesaba 'el negro'.

De lo más sincero, Omar asegura que Anabel puede hacer lo que quiera porque no tienen ningún vínculo sentimental ni de compromiso: "Es algo lícito, nosotros no estamos juntos y ella es una persona libre, puede enamorarse si quiere, pero eso no signifique que me guste verlo".

En cuanto a lo sincera que ha sido su todavía mujer con Yulen, Omar confesaba que: "No me sorprende que Anabel haya sido tan clara con respecto a sus sentimientos por Yulen porque ella es una persona muy clara, no creo que esté enamorada de él pero sí que siente cosas" aunque sí ha confirmado que hay ciertas actitudes que se las podía haber ahorrado: "Me he sentido humillado pero no solo por ella, también por la gente de los medios y de las redes sociales, porque lo menos que me han llamado es 'el cornudo de España".

Si hay algo de lo que se ha hablado mucho es de cómo estuvieron antes de que Anabel se fuera a 'Supervivientes', ya que recordemos que ella estuvo en Canarias y Omar despejaba todas las dudas: "Durante esa semana nos comportamos como una pareja pero sin serlo, dormíamos en la misma cama y tuvimos relaciones, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos, que a lo mejor ella se iba a la isla y se daba cuenta de que sentía algo por mí, pero también podía no pasar".

Con dudas sobre los sentimientos de Anabel y asegurando que Yulen se está aprovechando de esta para llegar a la final, Omar acababa su entrevista asegurando que: "Ahora mismo Anabel como pareja es un punto y final en mi vida, aunque cuando salga tendremos que tener una conversación para que me explique algunas cosas, por ejemplo por qué ha hecho eso en televisión que, aunque sea lícito, para mí es faltarme al respeto, si yo hubiera hecho algo así ella se habría enfadado, creo que se podría cortar un poco y no decir esas frases en pleno directo, ella es libre pero podría mirar un poco por mí".