¿Cuántas veces has escuchado la frase 'Lo importante es que hablen de ti'? Estar en la palestra suele traer réditos y en este caso, el sórdido y mediático juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard han tenido efectos colaterales más allá de la sentencia que condena a la actriz a indemnizar con 15 millones de dólares al artista: las ventas de la fragancia 'Sauvage' de Dior, del que el actor es la imagen global, se han disparado notablemente desde que se inició el litigio y, en especial, desde que trascendió el veredicto.

Heard ya ha dicho que no tiene tal cantidad de dinero. En este sentido, planea recurrir la sentencia. "Tiene motivos excelentes para apelar, hay muchas pruebas que no fueron admitidas", advirtió su equipo de abogados. En cambio, soplan otros vientos para Depp después de que la actriz abriera la caja de pandora en diciembre de 2018. Entonces, publicó un artículo en el 'The Washington Post' en el cual hablaba de violencia de género y dejaba entrever que había sido maltratada por su exmarido.

Las acusaciones mermaron seriamente su carrera profesional: le despidieron de la sexta entrega de 'Piratas del Caribe', por la que se iba a embolsar 21 millones de euros. También le echaron de 'Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore' y de numerosos proyectos cinematográficos, así como de cuantiosos compromisos publicitarios.

Inocente hasta que se diga lo contrario

Sin embargo, alguien le acompañó a lo largo de esta travesía por el desierto: Dior asumió la premisa de 'inocente hasta que se demuestre lo contrario' y siguió confinado en él. Es cierto que Depp no ha salido impune del juicio: también ha sido acusado de difamación y tendrá que pagar a su expareja dos millones de dólares. Aun así, lo considera una victoria y aseguró tras el veredicto que "la verdad nunca muere".

Depp es imagen de la marca de lujo desde 2005 y el rostro de 'Sauvage' desde que la fragancia se lanzó en 2015. Desde entonces, las ventas del perfume han crecido sin parar, con picos en Navidad y el Día del Padre. Su éxito entre el sector masculino es tal que es uno de los cinco productos más vendidos de la marca de lujo.

La demanda del perfume se dispara

Ahora, hay que sumarle una nueva tendencia: la demanda de la fragancia ha aumentado en las semanas posteriores al inicio del juicio y, en tan solo un mes, las búsquedas en Google del perfume aumentaron un 48%, pasando de 823.000 búsquedas en marzo a 1,2 millones en abril.

El anuncio del perfume en el canal de Youtube oficial de la marca acumula más de 92 millones de visualizaciones. En él, aparece Depp en el desierto, en compañía de lobos, tocando la guitarra eléctrica antes de decir "En el desierto, sin miedo, y humano".

Cuarta fragancia más vendida en España

Las ventas de este perfume han vivido un crecimiento notable especialmente tras conocer la sentencia del tribunal. En este sentido, en Estados Unido: se sitúa en el primer lugar entre las fragancias masculinas, tanto en Sephora como en Ulta, las principales tiendas de cosmética en el país, según detalla 'The Wall Street Journal'.

Si hacemos el mismo ejercicio y vemos el ranking de ventas en España, es la cuarta más vendida tanto en El Corte Inglés como en Sephora. Por otro lado, este perfume también ha alcanzado una buena posición entre los productos que más se compran en Amazon y actualmente está en la cuarta posición.

Desde que comenzaron las acusaciones contra el actor, hace varios años, la marca no ha dejado de contar con el actor para su fragancia pese a las numerosas críticas a las que tuvo que hacer frente. Es más, durante las semanas que ha durado el juicio, la empresa ha mantenido las fotos y los videos en la página web y las redes sociales de la compañía.

Ya pasó lo mismo tras el juicio contra 'The Sun' en 2018

Cuando Depp perdió la demanda que interpuso contra el diario británico 'The Sun' en 2018, ya pasó lo mismo. El rotativo aseguró que el actor era un "maltratador de esposas", pero las búsquedas en internet de 'Sauvage' crecieron un 23%, según el sitio web de belleza Cosmetify.

"Es la fragancia masculina más vendida en The Fragrance Shop y está en la lista de los más vendidos en The Perfume Shop", informó entonces 'The Guardian'. El actor no solo ha hecho buena la frase 'Lo importante es que hablen de ti', sino que también se ha hecho suyo el dicho que dice que 'Toda publicidad es buena publicidad'.