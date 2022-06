María Patiño ha regresado a su amada Fuerteventura y, en esta ocasión, la presentadora de Socialité ha querido compartir con sus miles de seguidores de redes sociales porqué siente tanta predilección por este icónico y paradisiaco enclave de las Islas Canarias.

La también colaboradora de Sálvame siempre ha mostrado su amor por el archipiélago canario y por todas sus islas, pero lo cierto es que Patiño siempre ha encontrado en Fuerteventura su paraíso particular y, como ella se ha encargado de señalar en más de una ocasión, su refugio.

Tanto es el amor que siente la periodista por esta isla que incluso fue elegida por el concejal de Turismo del municipio de La Oliva, Marcelino Umpiérrez, como la encargada de llevar el nombre de este citado lugar a las principales citas turísticas que se desarrollen en territorio nacional para promocionar a la Isla. "Es un privilegio anunciar q he sido elegida para llevar el nombre de La Oliva, Fuerteventura a las principales citas turísticas . El norte de la isla es un paraíso", escribió cuando recibió la noticia la presentadora.

Sin embargo, lo que la polifacética comunicadora aún no había desvelado era el porqué tiene esta predilección por Fuerteventura. ¿Qué tiene esta isla que tiene completamente enamorada a María Patiño?

"Somos muy parecidas"

Según ha escrito ella misma en su perfil de Instagram, Fuerteventura llegó a la vida de María Patiño en uno de sus momentos más complicados a nivel emocional y la conexión que sintió con ella fue tan grande que no puedo evitar caer rendida a sus encantos y le ha dedicados unas preciosas palabras. "Desde que perdí a mis padres, tomé la decisión de vivir el presente y no planificar el futuro. Llegaste tú, Fuerteventura y me enamoraste", escribe la periodista.

Además, la colaboradora señala que ella ve mucho parecido entre la isla y su personalidad. "Somos muy parecidas, salvajes, solitarias y universales", reza el texto que acompaña a una fotografía de la presentadora junto a su perro.