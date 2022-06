Aurah Ruiz está tan feliz como emocionada por la celebración de su inminente boda con el futbolista de la UD Las Palmas, Jesé Rodríguez.

La 'influencer' y el deportista contraerán matrimonio este verano en Gran Canaria y la pareja se encuentra en la recta final de la organización del enlace, al cual han definido como "la boda del año". Ruiz y Rodríguez, que han pasado por muchos altibajos durante su relación, se en encuentran en el mejor y más dulce momento de sus vidas que se materializará con una impresionante ceremonia en un enclave aún sin desvelar y de la cual irán desvelando los detalles a través del docu-reality, La boda de Aurah y Jesé, que emite MTMAD, la plataforma de contenidos audiovisuales de Mediaset España.

El primer capítulo de esta serie documental que ha seguido los pasos de la pareja canaria hasta el día de la boda se ha centrado en la búsqueda del vestido de la grancanaria que lucirá en tan esperado día.

Indecisa por encontrar su traje perfecto, Aurah Ruiz ha dejado que sus seguidores conozcan sus gustos en este primer capítulo y ha desvelado cuáles son sus preferencias a la hora de seleccionar su vestido. Sin embargo, la revelación que más destaca de este primer episodio de La boda de Aurah y Jesé es el enternecedor y gran deseo que tiene la joven grancanaria para el día de su boda, un anhelo que tiene como protagonista al que sin duda es el amor de su vida: su hijo Nyan.

"Me encantaría pero no sé si va a ser posible"

Muy emocionada y después de dejar a su pequeño en el colegio, Aurah Ruiz se desnudaba antes las cámaras que le acompañan y confesaba el papel que le gustaría que tuviese su hijo en la ceremonia.

"Me gustaría que mi hijo me llevase al altar, pero no sé si va a ser posible por todo lo que tiene Nyan. No sé que puede pasarle, pero es algo que se queda ahí en el aire y todavía hay tiempo para ver qué es mejor y para ensayar. He pensado tantas cosas con él... Sería super bonito", decía la 'influencer'.