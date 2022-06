Aurah Ruiz está que no puedo ni creérselo. La que fuera pretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa' y concursante de 'La casa fuerte' no ha podido evitar emocionarse con el último logro que ha conseguido Nyan, su hijo en común con Jesé Rodríguez. El pequeño, que sufre una enfermedad rara congénita, no hace más que dar pasos agigantados en su evolución.

A sus cuatro añitos, el hijo de Aurah y Jesé es todo un guerrero y un campeón. A pesar de que le ha tocado convivir con esta patología para la que no existe cura, Nyan nunca se ha rendido. Este último año, después de que le retirasen el sistema médico mediante el que su madre le alimentaba con una jeringa, ha sido clave para él. Su evolución ha sido algo inaudito. Con mucha emoción, la influencer canaria ha hecho partícipes a sus seguidores del último gran logro de su pequeño, que se ha adaptado a la perfección a su nueva etapa escolar y está mostrando grandes avances y progresos. "No puedo estar más contenta con la evolución que ha tenido Nyan este año", ha comenzado expresando la pareja del futbolista, que ha compartido en su perfil oficial de Instagram un dibujo hecho por el pequeño sobre una cartulina azul. Un precioso diseño en el que se ve una mariposa, perfectamente coloreada, junto a su nombre escrito con una caligrafía impoluta y un recorte con forma de corazón con su carita dentro. Toda una proeza para el hijo de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, que ha conseguido emocionar a su mamá con este precioso detalle que le ha llegado al corazón. "Gracias al cole y a todas sus profes, que han hecho posible este gran paso para él. Les queremos mucho", ha escrito la que fuera pretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa', que ha querido presumir públicamente de las dotes que tiene su pequeño para el dibujo.