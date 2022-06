Queda poco más de una semana para que la modelo e 'influencer' grancanaria, Aurah Ruiz, y el jugador de la UD Las Palmas, Jesé Rodríguez, se den el 'sí, quiero' en una espectacular ceremonia que celebrarán en Gran Canaria.

El próximo 2 de julio una de las parejas más famosas de Canarias pasarán a convertirse en marido y mujer y, tanto Ruiz como Rodríguez, están inmersos en la organización de los últimos detalles de una boda que reunirá a infinidad de celebridades y rostros conocidos de la farándula española.

Desde el catering del que disfrutarán los invitados, pasando por la elección de la decoración del lugar que acogerá tan esperado enlace hasta, como no podía ser de otra forma, la elección del vestido que lucirá la joven dentro de nueve días... Todo está listo para la celebración de la que sin duda será una de las bodas más comentadas del año.

Sin embargo, otro de los detalles que no ha pasado por alto la 'influencer' ha sido el trabajo de su cuerpo para lucir su mejor figura la próxima semana. Tan orgullosa está Aurah Ruiz de los logros que está consiguiendo que en el tercer capítulo de su docu-reality, la grancanaria ha compartido con sus seguidores cómo es el estricto entrenamiento al que se ha sometido de la mano de la entrenadora personal grancanaria Belinda Oliva.

"¡Esta mujer me quiere matar! Te estás pasando"

Parece que Aurah Ruiz se ha tomado muy a pecho aquello de "antes muerta que sencilla" porque, a juzgar por el tercer episodio de 'La boda de Aurah y Jesé', la joven se está preparando muy intensamente de cara a su inminente boda y ha querido enseñarle a sus fans cómo es la rutina física que lleva a cabo con una de las entrenadoras personales del momento en la isla, Belinda Oliva.

Con un "Buenos días, Aurah Ruiz", Oliva recibía a la modelo en su gimnasio para comenzar su habitual sesión de entrenamiento personal que cuenta con múltiples y variados ejercicios que tonifican y trabajan diferentes partes de la fisonomía de la joven, como se puede ver en la nueva entrega de la docu-serie de la futura mujer de Jesé Rodríguez. "Esta mujer me quiere matar, te estás pasando tía!" le dice Ruiz a Belinda por la dureza de las actividades de su preparadora física.

Además, en el vídeo que ha colgado la plataforma de Mediaset España en la que se emite el reality, MTMAD, se puede apreciar la buena sintonía que existe entre Belinda y Aurah, quien le ha agradecido a su entrenadora personal lo mucho que hace por ella y su ayuda en este momento crucial para la vida de la modelo. "La quiero mucho a Belinda, ella me entrena desde el confinamiento y con ella saco mi mejor versión. Es una terapia para mí. Vengo y me desahogo con ella, le cuento lo que me está pasando y ella me hace ejercicios para que me desahogue y salgo nueva de aquí, mental y físicamente", cuenta Ruiz.