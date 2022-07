El presentador de 'Got Talent España', Santi Millán fue hace algo más de un mes víctima de una filtración en redes sociales. Un vídeo que corrió como la pólvora en redes sociales en el que el también actor aparecía junto a otra mujer en la cama manteniendo relaciones sexuales con una mujer rubia de identidad desconocida.

La difusión de estas imágenes íntimas de Millán provocaron todo un vendaval mediático en el que también se vio envuelta su mujer, Rosa Olucha, y hasta el momento aún no han conseguido esclarecer cómo se produjo la filtración de las grabaciones y el actor solo ha roto su silencio para asegurar que "no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar".

La que sí que se manifestó en redes sociales fue Olucha, quien rompió el mutismo de la familia en su perfil oficial de Instagram para posicionarse del lado de su marido. "Sí, señores. ¡La gente folla! Dentro y fuera de la pareja (...) "Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento ni tan mal", escribía.

Sin embargo, ha sido durante sus vacaciones en Menorca cuando la propia Olucha ha compartido las primeras imágenes de ambos juntos tras la polémica. Unas imágenes en las que aparecen de lo más relajados y en la que, poniendo una nota de humor al terrible suceso, Santi Millán aparece desnudo.

Nuevo capítulo

Con un rostro de lo más tranquilo y con Millán al fondo de la instantánea cubierto con un emoticono de hoja, la pareja ha decidido ponerle humor a todo lo ocurrido y el actor posa como dios lo trajo al mundo mientras juega en esta divertida imagen con su mujer.