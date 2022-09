Preocupación en el seno de la familia de Ortega Cano. Su mujer, Ana María Aldón, ha llegado ya a Madrid y se la ha visto por el domicilio de su marido. Aunque se ha mostrado de una forma muy discreta y viven bajo el mismo techo, la situación no es la más idílica posible. Se han visto muchos movimientos por la casa de la pareja por parte de ambos, pero lo cierto es que ha llamado la atención cómo evitaban encontrarse.

José Ortega Cano salía de su casa a primera hora de la mañana sin querer comentar sobre las declaraciones de Ana María Aldón ni desvelar nada acerca de si esta se encontraba o no en su domicilio. Sin embargo, minutos después de la vuelta del diestro, ella salía por la puerta de la casa. Saludando a los medios de comunicación pero con semblante serio y sin mencionar nada acerca de su situación personal, la diseñadora salía de casa tras reencontrarse con su marido en el interior de la vivienda.

En su última visita al programa 'Ya es verano', la diseñadora ya aseguró que "no hay reconciliación" pero sí "cordialidad" en la pareja. Por lo que parece, retomar su matrimonio con José Ortega Cano es lo último que se le pasa por la cabeza a Ana María Aldón. "Es una situación que no se puede alargar mucho pero así están las cosas". El mismo día, volvió a insistir en que en estos momentos lo más importante es su hijo José María y por él intentan continuar con su vida familiar sin plantearse el futuro de su relación.

Ana María rompió por fin su silencio tras la demoledora exclusiva de su hija Gema Aldón en la revista 'Lecturas' comentando que su madre merece una pareja que la quiera, dando a entender que el propio Ortega Cano no lo hace. La andaluza ha admitido con aparente sinceridad que no le han gustado nada esta entrevista y comenta que, desde luego, no ha servido sino para crear nuevos problemas en su matrimonio. Unas declaraciones a las que el torero ha reaccionado con absoluta indiferencia, dejando en el aire qué le ha parecido que Ana María tache su relación actual de "cordial". Ortega Cano, junto a su cuñado Aniceto, ha ido en taxi a un hospital cercano a su domicilio y ha entrado por Urgencias sin dejar claro a los medios el motivo de su asistencia al centro médico.

Ortega Cano y su mujer ya apenas comparten ningún momento del día, cuando antaño al menos se les veía ir juntos a diferentes lugares como a las visitas médicas.

Ortega Cano regresaba a su domicilio después de pasarse varias horas en el interior del hospital sin declarar acerca de la última entrevista de Ana María ni sobre sus comentarios confesando que su hija Gema Aldón supone ahora un problema en su matrimonio.