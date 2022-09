Lydia Lozano es una de las reinas de la televisión española, o al menos del género en el que trabaja, de eso no hay dudas. La canaria lleva toda una vida dedicada a ello y ha terminado convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla.

El pasado miércoles la periodista se enfrentó en 'Sálvame' a diferentes momentos y decisiones de su vida. Habló de su vida más privada, que ha intentado mantener lo más al margen posible aunque a veces se hiciera complicado por el programa en el que trabaja.

Y ahí entra su marido Charly, "el hombre de su vida". "Es un hombre que es mi mejor amigo. Es mi amante y mi marido, pero sobre todo es mi mejor amigo. Y esa confianza no todo el mundo la tiene", se sinceró Lozano ante la cámara.

La tertuliana desveló algo que siempre se ha querido saber sobre ella, la razón más allá del no haber tenido descendencia. Lydia fue clara y reconoció que Charly y ella no han sido padres porque ella "no ha necesitado más".

"Él hubiera querido, pero yo nunca he sentido eso. Por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar", comentó la canaria.