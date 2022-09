Aurah Ruiz cerró su negocio de la Avenida Mesa y López. No todos eran buenas noticias para la mujer de Jesé Rodríguez, con la que se casó a principios de 2022.

Fue en febrero de 2021, al poco de la disciplina amarilla anunciar el fichaje del padre de su hijo, cuando anunció que abría un negocio en la céntrica calle de Las Palmas de Gran Canaria.

La modelo decidió invertir todos sus ahorros en este nuevo proyecto, ya que algunos aseguraron que había sido el futbolista amarillo quien habría aportado parte del dinero. Aunque la canaria, que estaba muy feliz con este proyecto, ha confesado que sus planes se han visto truncados después de que varias personas hayan intentado boicotear su negocio.

"Ha llegado el día, es un día súper especial para mí. Me voy a explicar mucho mejor en mi canal de MtMad pero les tengo que anunciar un cambio muy, muy grande en mi vida. Les voy a enseñar un nombre, un logo", explicó entonces la influencer a través de una 'stories' en Instagram, en la apertura de su negocio que ha cerrado sus puertas después de entrar en quiebra. Y es que al parecer la agenda de citas está completamente vacía a pesar de que sean muchas las personas que han llamado para hacerse las uñas, pero cuando llegaba el día no se presentaban en el centro. "Es muy difícil tener un negocio propio y estoy sufriendo un boicot", explicaba la modelo.

"Estuve en el local sin luz desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque se fundieron los plomos. Solo atendí a tres clientas, creo que me ha mirado alguien mal. Por favor, no quiero que me digan nada, no quiero que intenten joderme con esas cosas, y menos llamando al negocio que no tiene nada que ver con mi pareja", y es que no solo ha sufrido varios desajustes durante los primeros días, sino que también son muchas las personas que han llamado al salón de belleza para hacerle bromas respecto al futbolista.