Los preparativos para el enlace del año continúan. Después de elegir el vestido de novia con el que se dará el 'sí, quiero', Aurah Ruiz está muy preocupada por algunos detalles que aún no ha conseguido concretar. En este segundo capítulo de 'La boda de Aurah y Jesé', la influencer nos ha colado en la prueba de maquillaje. Con la ayuda de Makoke y su maquillador de confianza, la canaria ha decidido qué tipo de maquillaje lucirá en su enlace y nos ha contado cómo será el segundo vestido que llevará tras el baile. Además, la empresaria ha tomado una radical decisión sobre el menú del esperadísimo evento y se ha sincerado por primera vez sobre el polémico acuerdo prenupcial que podría firmar con el futbolista antes de su boda.

Casarse sabiendo eso de que 'lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío' siempre es una tranquilidad por si el día de mañana la cosa no funciona (y viendo los antecedentes de Aurah y Jesé... ejem, ejem), pero la conversación es bastante 'peliaguda'. De hecho, ninguno de los dos ha querido confirmar si lo han firmado o si lo firmarán en un futuro próximo: "Es una cosa muy personal de cada pareja y privado. Somos partidarios de que la gente no sepa nada, porque hay que respetar las decisiones de cada pareja. Lo importante es que nos queremos, que estamos enamorados y que nos vamos a casar… y por lo demás estamos súper tranquilos", ha dicho el futbolista. "No hemos hablado de esto y tampoco creo que se vaya a hablar. La verdad es que me daría igual. No estoy pendiente de si firmamos o no firmamos un contrato. No es algo que me ronde la cabeza. Sin más", le ha restado importancia ella.

Teléfonos móviles prohibidos

El futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas tiene claro que no quiere que nada estropee su día con la madre de su hijo Nyan. Jesé quiere prohibir el uso de teléfonos móviles durante la ceremonia y la fiesta por “respeto a todos”.

­“Cada uno cuando entre a la boda podrá tener un rato el móvil pero cuando la cosa comience de verdad hay que guardarlos. Habrá un equipo de boda, de vídeo y fotógrafos. A nadie le va a faltar recuerdos de este día” ha asegurado el canario.

Jesé ha explicado, en ‘La boda de Aurah y Jesé’ en MTMAD, que su decisión de vetar la tecnología es “es por respeto a todos, a nosotros y también a ellos”.

“Es un día para dejar los teléfonos móviles atrás, pasarlo bien, vivir cada momento, hablar y conocerse más. No puede haber ningún error” ha puntualizado el goleador.

Por su parte, Aurah Ruiz también ve complicado el uso de terminales durante la boda: “La gente depende mucho del móvil. Puedo poner unas normas pero no quiero incomodar”.

La pareja tiene claro que “no queremos ver después nada que no nos guste. Es un día para pasárselo bien".