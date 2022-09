La figura de Madonna jamás dejará de estar exenta de polémica.

La cantante, de 63 años de edad, continúa generando una gran expectación allá donde va y todo lo que hace o dice es mirado con lupa para, posteriormente, convertirse en carne de análisis por parte de sus seguidores y de la prensa mundial.

Hace ya unos años que la intérprete de éxitos como La Isla Bonita, Like a Virgin, 4 Minutes o Girl Gone Wild no lanza un nuevo sencillo, ni tampoco ha anunciado una gira mundial o un nuevo trabajo discográfico.

Todo lo que se sabe de la artista americana es a través de su perfil de Instagram (red social en la que es tremendamente activa), donde acumula casi 18 millones de seguidores y tiene más de 5.000 publicaciones.

Sin embargo, la exposición de la cantante ha sido siempre casi tan transparente como todo lo que hace en su día a día. Muestra de ello es la infinidad de fotografías que acumula en su perfil en las que muestra sin tapujos su cuerpo, sus cambios, sus rutinas...

Este exceso de transparencia es también la mejor arma que tienen sus seguidores y detractores, quienes han aprovechado las ultimas fotografías colgadas por la cantante para despacharse a gusto contra ella al reaparecer irreconocible después de haberse sometido a varios retoques u operaciones estéticas.

Obsesión con la juventud

Entre la lista de intervenciones y retoques que se ha hecho Madonna destacan, por ejemplo, una rinoplastia, un lifting de párpados, inyecciones de bótox, una bichectomía o una perfilación del mentón, entre otras.

La unión de todas estas operaciones han hecho que muchos usuarios no reconozcan el actual rostro que luce la cantante y muchos de ellos han señalado que "Madonna realmente debe odiar mirarse al espejo y ver a una mujer de 63 años. Realmente detesta a la gente mayor", señalaba una usuaria.

"Estas horrible, más bien vulgar", escribía otro perfil. Según los expertos en cirugía estética, Madonna podría haberse gastado más de 30.000 euros en sus últimos retoques estéticos, una desorbitada cantidad que la cantante no tiene problema en gastarse si esto va a significar su pasaporte a la eterna juventud.