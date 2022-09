Rocío Carrasco está en el punto de mira ahora mismo por las demandas que tanto José Ortega Cano como Amador Mohedano han anunciado que interpondrán en su contra por las declaraciones que está haciendo en la segunda temporada de su docuserie.

La hija de Rocío Jurado ha reaparecido de forma sonriente y aparentemente tranquila. Vuelve a advertir que ya "no tiene miedo" y que "no está dispuesta a callarse" nada más.

Acompañada por Fidel Albiac, y guapísima con un elegante dos piezas en color crema, Carrasco ha sido una de las asistentes al showcase con el que Sofía Ellar ha presentado su último trabajo, 'Libre'.

Una exclusiva e íntima actuación en la que Rocío no ha dudado en arrancarse a bailar al son de las nuevas canciones de la artista, atreviéndose incluso a acompañarla tocando las palmas sin perder la sonrisa en ningún momento.

"Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado", comentó Carrasco a las preguntas sobre las posibles denuncias de Ortega Cano y Mohedano dejando caer que aún queda mucho por decir de ellos en la docuserie que está actualmente en antena.

Una actitud firme en la que se reafirma, confesando que está "fuerte. Estoy mejor y vamos para adelante". Tanto es así que como adelantó Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' este martes, estaría dispuesta a tener un careo con Ortega Cano, algo que él habría pedido tras escuchar las últimas declaraciones de la hija de Rocío Jurado: "Ya no hay miedo y mamá no se calla.

Cuando quieran, aquí estoy lo que pasa es que creo que no van a querer, pero aquí estoy. A mí me han tirado el guante y yo lo he recogido. Que no quede por mí" asegura con una gran sonrisa.

Rocío aclaró que nunca tuvo nada apuntado de lo que ha contado después en la docuserie. "No me hace falta. Sé perfectamente lo que he vivido y lo que he sentido, visto, oído y desgraciadamente esa es mi historia".

"Estoy contestando a lo que se ha dicho. El documental es una contestación pura y dura a lo que se han dedicado a decir este tipo de personas, ni más ni menos", concluye.