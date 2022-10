Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California (Estados Unidos) en 2016.

La acusación de abuso figura en los documentos oficiales de la contrademanda que la actriz ha presentado este martes en un tribunal de Los Ángeles (California) contra su exmarido dentro de la batalla legal que mantienen por la venta de su antigua bodega francesa, llamada Château Miraval, según adelantó The New York Times.

"Pitt asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban", detalla el texto.

Esta situación habría sido consecuencia de una discusión previa entre el otrora matrimonio en la que, según la acusación, el actor habría "golpeado y sacudido" la cabeza de Jolie.

"En un momento dado, vertió cerveza sobre Jolie; en otro, vertió cerveza y vino tinto sobre los niños", continúa el documento legal acerca del incidente en el que estaban presentes los seis hijos de Jolie y Pitt.

En septiembre de 2016, el oscarizado intérprete fue investigado por el FBI debido a un presunto abuso de menores, pero las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él.

Según los abogados de Jolie, los agentes que investigaron el caso tenían "causas justificadas para acusar a Pitt de un delito federal por su conducta" el día del suceso en el avión.

De hecho, la supuesta disputa del avión hizo que la estrella de "Tomb Raider" solicitara el divorcio al actor tras once años de relación, dos de ellos como marido y mujer.

La contrademanda presentada este martes responde a una demanda anterior de Pitt contra Jolie por la venta de su participación de la bodega, que habían adquirido una década antes, a una filial del Grupo Stoli sin contar con su consentimiento.

La intérprete ya había alegado antes que vendió su participación después de que las conversaciones entre ambos se rompieran porque Pitt había tratado de "condicionar el acuerdo".

Según el relato de la actriz, él le pidió firmar un acuerdo para no revelar detalles sobre "el abuso físico y emocional" hacia ella y sus hijos, que no fue aceptado y motivó el total distanciamiento y la batalla legal que mantienen actualmente.