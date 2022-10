Nuevo capítulo en la pasión turca de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. Han sido semanas de cambio para esta pareja desde que el futbolista, ex de la UD Las Palmas, decidiese poner rumbo a Turquía para jugar con el MKE Ankaragücü. En esta nueva vida, la máxima preocupación de este recién matrimonio ha sido el bienestar de Nyan, su hijo en común, que tiene cinco años de edad y una grave enfermedad crónica.

El niño ha sido el último en poner rumbo a la capital otomana por cuestiones médicas y también porque estaba disfrutando de un "campus de verano". La influencer y el futbolista por fin han podido abrazar a su hijo y enseñarle su nuevo hogar y, desde su canal de Mtmad, Aurah ha desvelado cómo está siendole complicada adaptación de la familia a su nueva vida en un país extranjero, especialmente, para el hijo de ambos.

Me siento feliz, porque veo a Nyan feliz de estar con su mamá y su papá", explica con una sonrisa que transmite la felicidad del equilibrio por fin conquistado. "Pensaba que iba a echar de menos la casa, el cole, los amiguitos del cole, pero bueno dentro de lo que todo está mejor de lo que pensaba", admite con satisfacción.

Sobre la adaptación de Nyan, Ruiz desvela que "es un poco complicado, el centro solo hablan inglés, y lleva todas las clases muy bien. Nyan es un niño complicado en el tema de su salud y escolar, en el anterior cole tenía una profesora 'sombra', la tiene siempre al lado y lo salva, y aquí también", cuenta.

A pesar de la barrera del idioma reconoce que "se ha integrado bastante bien", y se relaciona con sus compañeros. "Por ahora es todo mímica, pero espero que pronto pueda tener conversaciones", desea.

"Nyan tiene lo que tiene y sigue necesitando ayuda y las mismas atenciones. Ahora estoy casada y feliz, pero no duermo por la noche, eso no ha cambiado. Mi objetivo es quitarme las noches y no tener que hacerlas más, si me lo puedo permitir, aunque esto es para toda la vida", sentencia.