La relación de Amor Romeira con Aurah Ruiz y Jesé es un hecho. Desde que se rumoreó que la ex participante de Gran Hermano viviera una noche de pasión con el futbolista, entablase amistad con Ruiz en el peor momento de la relación de la influencer con el padre de su hijo y ahora marido y también acudiese a la boda de éstos el pasado verano en el sur de Gran Canaria, la majorera ha protagonizado una serie de polémicas en torno a la pareja.

En las últimas semanas y tras lo contado por la propia Aurah Ruiz, a través de su canal de Mtmad, en el que ha hablado de la mudanza y de cómo se están adaptando todos a esta nueva vida en la capital turca, se ha rumoreado que la felicidad que han alcanzado el matrimonio Ruiz-Rodríguez, podría haber provocado una ampliación de la familia.

Estos últimos días, se han desatado los rumores sobre este tema, al principio debido a una fotografía que la canaria compartió el lunes en Instagram en la que posaba junto a Jesé. ¿Qué fue lo que llamó la atención de sus seguidores? Que el futbolista sitúa su mano en la barriga de ella. Una posado muy típico entre las parejas que esperan un bebé. "¿Embarazada otra vez?", se preguntaron muchos de sus fans.

Al hacerse eco de esto, en una publicación de Twitter sobre la citada noticia, la misma Amor Romeira ha desmentido este rumor.

No puede estar embarazada porque ella mismo me dijo en Solo/Sola que Rocío Amar no podía estar embarazada de Jese porque él tenía la vasectomía. Así queeee.... — Amor Romeira (@AmorRomeira) October 12, 2022

"No puede estar embarazada porque ella mismo me dijo en Solo/Sola que Rocío Amar no podía estar embarazada de Jesé porque él tenía la vasectomía. Así queeee....", publicó. Aunque la vasectomía es una operación reversible, así que quien sabe si el ex jugador de la UD Las Palmas se ha sometido a ella, de ser cierto las palabras emitidas por la propia Amor Romeira.

"Si no tuviese el útero invertido, me hubiese quedado embarazada de Jesé"

El año pasado, en 2021, la propia Amor sorprendió a todos en el reality 'Solos On The Beach', junto con Carolina Sobe. De eso que estaban las dos hablando de lo divino y de lo humano cuando la majorera se ha puesto a explicarle a Carolina todo el drama que hubo entre Jesé Rodríguez, Rocío Amar y Aurah Ruiz. "Si yo no tuviese el útero invertido, también me habría quedado embarazada de Jesé", decía Amor, haciendo que Carolina Sobe se quedase sin palabras.

¿Quiere decir esto que Amor Romeira y Jesé Rodríguez mantuvieron relaciones sexuales en algún momento? No es la primera vez que la exconcursante de Gran Hermano rumorea sobre esa posibilidad. Y aunque no ha querido hacer más declaraciones al respecto, está claro que la cosa no puede quedarse así, la audiencia se ha visto sorprendida por sus palabras porque hace tan solo unas semanas grabó un vídeo junto a Aurah Ruiz poniendo a caldo a Jesé.

"Mis discusiones con ella eran por el padre de mi hijo. Ella siempre me decía que yo era muy buena niña y que él no me valía. Me decía que abriera los ojos y yo me hacía la ciega", decía Aurah en un vídeo con Amor en el que dejaban claro que ahora su amistad estaba por encima de todo.

"No sé de donde sacaba el tiempo ni las ganas. Cuando tenía una en un sitio, tenía a otra en un hotel. Eres un Jeque Árabe", decía Aurah sobre Jesé Rodríguez mientras Amor Romeira la mira con cara de "si es que eso te lo decía yo ya a ti". El caso, que cuando Amor le pregunta si estaría dispuesta a volver otra vez con Jesé, Aurah lo tiene claro: "Eso sería volver con dos niños. Quiero una pareja que me sea fiel, que me quiera como soy", sentenció.