Mar Saura: "Los cánones de belleza han evolucionado con las redes"

Más alejada de su faceta de modelo, Mar Saura, presentadora y actriz, añade ahora su carrera el papel de directora de cine y empresaria de cosmética.

¿Sigue conectada a Ibiza?

Es mi segunda casa, vengo desde hace trece años y tenemos casa aquí. Me apasiona estar en verano y pasar tiempo en la isla.

¿Qué hace actualmente?

He estrenado recientemente una película del director Adrián Zurita en México que se llama ‘Un retrato de familia’. Es su primer film y ópera prima como director, pero es el guionista de ‘Nosotros los nobles’ que es la película más taquillera de México. Estoy contenta de haber participado en este proyecto y con el resultado porque se ha estrenado en cines, no ha ido directamente a las plataformas de televisión. Me hacía ilusión verla en pantalla grande comiendo palomitas y parece que está funcionando muy bien.

¿Vive en México ahora?

En Madrid, pero he pasado un tiempo en México para este rodaje.

¿Qué la decidió a emprender una aventura como empresaria de salud y belleza?

Mi marca de cosmética está en el mercado desde hace dos años, es una empresa joven, pero llevo cinco años con este proyecto. Comencé muy joven a trabajar en la moda, la televisión y el cine y me preocupó, interesó y ocupó mucho todo lo relacionado con la cosmética y la salud de la piel. No encontré un ritual, una línea o una rutina de un producto que yo requería o necesitaba para mi piel. Me sentí identificada con una cosmética vegana, ecofriendly, respetuosa con el medio ambiente y preocupada por el momento que vivimos, con los avances más innovadores y vanguardistas que la ciencia te ofrece. Estuve tres años con los profesionales adecuados que me ayudaran a encontrar los resultados que buscaba. Salimos al mercado en plena pandemia. Fue una locura, pero decidimos sacar la marca a la luz con seis productos, cumplimos un sueño y ahora presentamos doce productos, y esperamos terminar en quince este año.

¿Está dedicada ahora solo a su faceta empresarial?

La línea cosmética me ocupa mucho tiempo a pesar de que hay un gran equipo detrás, es un proyecto personal que requiere de mucha dedicación pero sigo trabajando en mi carrera.

¿Han cambiado los cánones de belleza?

Todo ha evolucionado con las redes sociales y se ve diferente. Es una manera distinta de comunicarte, ahora hay redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, en las que tienes una forma más directa y veloz de comunicar en todos los sentidos. Los cánones de belleza van evolucionando, no se pueden quedar estancados. La medidas y los estándares han cambiado. Pero lo real, lo que vale, es que cada uno de los seres humanos, que somos únicos y especiales, se siente a gusto consigo mismo independiente de las medidas. Si tú te sientes bien los demás te van a ver bien igualmente. Nunca me han valido los patrones. No tengo tatuajes ni nada.

¿Se cuidan más las mujeres ahora que antes por lo general?

El ser humano se preocupa más ahora, en los últimos años le damos más importancia a cuidarnos y no solo por fuera. Otro de nuestros principios como marca es la preocupación de cuidarte también por dentro, para mirarte y sentirte bien.

¿Qué papel juega la comida?

Cada vez nos preocupamos más de comer mejor, hacer deporte e intentar dormir bien, dedicarnos cinco minutos por la mañana para animarnos y otros por la tarde-noche para tomar un vino, encender un incienso, poner música, desmaquillarte, cuidarte la piel o lo que te apetezca, para quererte. Es imprescindible preocuparnos y ocuparnos más de nosotros mismos. Me gusta que haya una evolución palpable en la idea de quererte más.

¿Qué es la belleza para usted?

Sentirse a gusto con uno mismo. Es disfrutar de tu día con un buen sol, o buenas estrellas. Agradecer que tienes una nueva oportunidad de vivir un nuevo día, si de verdad estás conectada con esta idea y una energía positiva, todo lo que te rodea comienza a ser bonito.

¿Ha cumplido ya sus metas profesionales como modelo, presentadora, actriz y ahora empresaria o le quedan sueños por cumplir?

Me quedan muchísimos sueños por realizar en todas las facetas. Hago dos lights cada semana y entrevisto a actores, cantantes y deportistas y cuando hablamos de esto digo siempre: ‘Tengo sueños por cumplir pero no te los digo porque si no, no se cumplen’. Es el chiste de la vida, radica en evolucionar, ampliar e intentar cada día hacerlo mejor y ver que hay que aprender constantemente. Hay muchos sueños pendientes todavía y estoy segura de que se van a cumplir.

¿Con qué programa o momento se queda de su carrera?

Con todo porque me divierto mucho, soy muy inquieta y no puedo tener solo con una cosa. Me gusta picar de todo y dedicarme a todo lo que hago, incluso la parte empresarial, porque una cosa no limita a la otra. Podemos hacer muchas cosas y si realmente quieres al final resulta. En los últimos años me he puesto detrás de la cámara para dirigir campañas publicitarias, entre otras cosas. He protagonizado algunas, en otras he sido directora o productora y estoy satisfecha con esa faceta nueva. Hay que lanzarse.

¿Todo puede ser vegano y sostenible hoy en día?

No vale todo. Hay normas que cumplir, me preocupe por hacerlo con mi marca desde el principio y estudiamos qué y cómo hacerlo bien. No somos una marca 100% de producto natural porque necesitamos de elementos innovadores y de fórmulas recientes que la ciencia ofrece para obtener los resultados que queremos y abogamos por algo así. La tecnología juega un papel importante en el resulado final.