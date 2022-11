"Un nuevo amor crece dentro de mí". Así comunicó Carla Barber su embarazo a través de su cuenta de Instagram. La médica y modelo de Las Palmas de Gran Canaria, que dio de luz a su primer hijo el 2 de mayo de este mismo año en Madrid, vuelve a estar embarazada. "La familia aumenta y no podemos estar más felices. Estoy deseando contaros mucho más", confirma.

En el vídeo que subió a Instagram podemos ver cómo se lo cuenta a su familia, dejándolos a todos muy sorprendidos. "Quiero un chico", comenta la propia madre aunque asegura que a su pareja le apetece una "mini Carla". Entre abrazos y besos recibieron la noticia los parientes cercanos de la grancanaria.

Tras el nacimiento de su primer hijo Bastian, la médica publicó un texto muy bonito. "Has pasado a ser lo que más quiero en el mundo. Las horas del día se convierten en segundos cuando te miro y no existe amor suficiente para explicar todo lo que siento por ti. Estos meses no paraban de decirme que echaría de menos tenerte dentro de mi, pero… es infinitamente mejor tenerte entre mis brazos. Me estoy haciendo adicta a tu respiración y tus latidos en mi pecho, a tu sonrisa traviesa cuando juego con tus labios y a saber que estaré velando siempre por ti"