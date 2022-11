Jesé no vive sus mejores momentos como futbolista. Apenas cuenta con minutos en el Ankaragürü, equipo por el que fichó el pasado verano y que ahora mismo es colista en la Superliga turca. Recibido como una estrella hace pocos meses, el grancanario es prácticamente intrascendente en el juego del equipo.

Ayer, Miguel Ángel Ramírez, dueño y presidente de la UD Las Palmas, desveló en Ser Deportivos una de las razones principales de la salida del atacante del club. En gran parte se debió a las declaraciones de Jesé después de caer en el último derbi contra el CD Tenerife, que dejó a los amarillos fuera del PlayOff de Ascenso. "El míster ha hecho un buen trabajo, a veces puede tomar decisiones mejores o peores, para mí hoy se ha equivocado porque necesitábamos jugadores de ataque", comentaba decepcionado frente a las cámaras de La Liga, haciendo referencia a la labor del entrenador García Pimienta durante aquella eliminatoria.

El propio jugador fue preguntado en esa corta entrevista sobre su posible continuidad en la UD Las Palmas. "Me lo tendría que pensar. Tengo que darle vueltas a la cabeza. Me gustaría conseguir grandes cosas con el club pero hay muchas cosas que mejorar". Unas declaraciones que no gustaron nada a la afición ni a la propia dirigencia. "Si no hubiese hecho esas declaraciones a lo mejor teníamos hoy a Jesé en la UD Las Palmas", afirmó ante el micrófono Ramírez.

Aunque el propio presidente intentó no crear más llamas en el fuego que surgió en su momento a partir de aquellas palabras. "Yo creo que no fueron afortunadas y se lo dije a él, pero sin más, tampoco vamos a hacer un drama por estas cosas. Las personas toman decisiones, hacen declaraciones y cuando no estás de acuerdo se lo dices tranquilamente".

Terminó haciendo balance de la salida del extremo tan solo unos meses después de su marcha. "Nos dio mucho rendimiento, pero lo mejor para los dos partes era que él tomara otro camino como ha tomado, espero y deseo que le vaya muy bien y a nosotros nos vaya también muy bien. Solo tengo palabras de agradecimiento al chico".

Jesé Rodríguez llegó en la temporada 2020/21 al club gran canario con muchas ganas y demostrando estar comprometido con el proyecto. En la temporada y media jugando con la camiseta amarilla participó en 57 partidos en los que marcó 13 goles y asistió en otros 8. Aún así, aunque llegó con un papel muy importante dentro de la plantilla, la bajada gradual de su rendimiento durante la temporada pasada le fue restando minutos y protagonismo.